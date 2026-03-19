SADOP acusa al Ministerio de Educación de exigir listas de docentes que hicieron paro

Por Santoomealdía



El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) Santa Fe denunció que, tras el paro realizado el lunes 2 de marzo, auditores del Ministerio de Educación provincial se presentaron en escuelas privadas para solicitar listados con los nombres de docentes que adhirieron a la medida de fuerza.

Según expresó el gremio, estos requerimientos habrían ocurrido en distintas instituciones educativas, lo que fue interpretado como un intento de identificar a trabajadores que ejercieron su derecho a huelga. En ese marco, SADOP manifestó su rechazo y calificó la situación como una vulneración de derechos laborales.

Desde la organización sindical señalaron que este accionar “cercena el derecho a huelga y la libertad sindical”, al tiempo que cuestionaron la utilización de recursos estatales para este tipo de controles. En ese sentido, indicaron que resulta “penoso” que las primeras intervenciones del año en las escuelas estén vinculadas a este tipo de prácticas.

Asimismo, el gremio exigió el cese inmediato de estas acciones y planteó que los esfuerzos deberían orientarse a mejorar las condiciones de trabajo y de enseñanza en el sistema educativo.

En su pronunciamiento, SADOP también vinculó la situación con el contexto histórico, al recordar la proximidad de un nuevo aniversario del golpe cívico-militar, y expresó su rechazo a cualquier práctica que considere persecutoria, en línea con la consigna de “Nunca Más”.