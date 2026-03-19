Nueva Arboleda: un fallo acerca a los damnificados a recuperar parte de su dinero

Por Santotomealdía



Un nuevo fallo judicial volvió a poner en movimiento la causa por el loteo Nueva Arboleda, un conflicto que lleva más de una década y que afecta a decenas de familias de nuestra ciudad. La reciente resolución de la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe ratificó una sentencia de primera instancia favorable a los damnificados, lo que podría abrir la puerta a una recuperación parcial del dinero invertido.

Según explicó el abogado de los compradores, Rubén Decoud, la decisión judicial confirma el rechazo al planteo de un tercero que reclamaba la propiedad total del terreno. “Salió la confirmación por la Cámara (…) esta es la segunda instancia”, señaló, y destacó que se trata de un paso clave en el proceso.

El conflicto se remonta a 2012, cuando un grupo de desarrolladores vendió lotes sin contar con la aprobación municipal. Como consecuencia, los terrenos nunca pudieron ser escriturados y las familias iniciaron acciones judiciales para intentar recuperar su inversión.

De acuerdo a lo detallado por Decoud, cuando el proceso avanzaba hacia el remate del predio, apareció un tercero que alegó haber comprado la totalidad de las tierras. “Esa operación es absolutamente falsa (…) totalmente trucha”, afirmó el abogado, al cuestionar la validez de ese contrato.

La reciente resolución judicial desestima ese planteo y, en caso de quedar firme, habilitaría el remate del terreno como única vía para compensar a los damnificados. “La única forma que tienen de recuperar su inversión es rematando el campo”, explicó.

El fallo aún debe atravesar un plazo de diez días hábiles para quedar firme. Durante ese período, la contraparte podría intentar llevar el caso a la Corte Suprema, aunque el abogado consideró que “no es una instancia automática” y que el caso “es demasiado claro” como para que prospere.

En cuanto a las posibilidades de recuperación económica, Decoud fue cauto: “No hay ninguna posibilidad de que recuperen el cien por ciento de lo que invirtieron”, indicó, en referencia a la desactualización de los montos y los costos judiciales acumulados durante años.

Actualmente, el letrado representa a unos 90 damnificados, dentro de un total cercano a 150 compradores. Muchos de ellos ya no pueden reclamar judicialmente debido al paso del tiempo.

Un conflicto con antecedentes

El caso de Nueva Arboleda arrastra además una larga historia administrativa y judicial. En 2014, la Municipalidad informó que la Justicia había respaldado su postura al rechazar la aprobación del loteo sin obras de infraestructura esenciales.

En ese momento, el Municipio sostuvo que los requisitos exigidos —como redes de agua y cloacas— respondían a “cuestiones de salubridad pública, sanitarias y medioambientales”, y advirtió que el emprendimiento no podía avanzar sin cumplir con esas condiciones.

También señaló que la comercialización de los lotes no correspondía sin la aprobación previa del proyecto, algo que finalmente ocurrió y dio origen al conflicto que aún continúa.

Más de diez años después, y tras múltiples instancias judiciales, las familias afectadas ven en este nuevo fallo una posibilidad concreta de cerrar una etapa. “La gente está muy contenta (…) es un paso tan importante que quizás sea el definitivo”, expresó Decoud.