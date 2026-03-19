Netanyahu reapareció y negó rumores sobre su muerte: “Estoy vivo”

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reapareció públicamente este jueves y aseguró que se encuentra “vivo”, en respuesta a los rumores que circularon en redes sociales sobre supuestas heridas e incluso su muerte.

“Estoy vivo y todos ustedes son testigos”, expresó al inicio de una conferencia de prensa brindada a medios extranjeros, donde también cuestionó la difusión de información falsa sobre su estado de salud.

De esta manera, el mandatario volvió a desmentir versiones que habían tomado fuerza en los últimos días en distintas plataformas digitales, donde incluso se especulaba con la posibilidad de que hubiera resultado herido.

En ese contexto, Netanyahu también había publicado previamente videos en redes sociales con el objetivo de demostrar que se encontraba en buen estado. En uno de ellos, difundido días atrás, se lo vio junto al embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, en un tono distendido.

Allí, incluso, ironizó sobre los rumores al afirmar: “Sí, Mike, estoy vivo”, y realizó comentarios humorísticos en alusión a versiones que ponían en duda la veracidad de sus apariciones públicas.

Algunos usuarios en redes habían llegado a señalar que un video difundido el 13 de marzo podría haber sido generado con inteligencia artificial, lo que alimentó aún más las especulaciones.

Tras referirse a estos rumores, el primer ministro continuó con su exposición, en la que brindó un balance de la operación militar que Israel lleva adelante en coordinación con Estados Unidos contra Irán