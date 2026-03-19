Rodrigo Alvizo impulsa nuevas jornadas de capacitación gratuitas en la ciudad

El concejal Rodrigo “Tata” Alvizo, junto a la Asociación Civil Construir Santo Tomé, anunció la realización de nuevas jornadas de formación abiertas y gratuitas que se iniciarán durante el mes de abril. Las capacitaciones buscan acercar herramientas concretas a vecinos y vecinas, promoviendo el acceso al conocimiento, la formación laboral y la participación comunitaria.

Una de las propuestas será la segunda edición del Curso Básico de Formación en el Cuidado de la Niñez, una iniciativa que ya tuvo una primera experiencia durante el año pasado y que vuelve a realizarse ante el interés generado. La capacitación está destinada a personas interesadas o vinculadas al cuidado de las infancias y tiene como objetivo brindar herramientas y conocimientos fundamentales para desarrollar esta tarea con una mirada integral.

El curso propone un enfoque participativo que combina instancias teóricas y prácticas, abordando temas como derechos de la niñez, rol de la persona cuidadora, prevención de accidentes, estimulación temprana, alimentación en la primera infancia, primeros auxilios y RCP para bebés, además de herramientas para la inserción laboral. La formación estará a cargo de profesionales de distintas disciplinas, entre ellas derecho, terapia ocupacional, nutrición, medicina y psicología.

La realización de esta propuesta también coincide con la semana en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de seguir generando oportunidades de formación, autonomía y desarrollo.

Además, dentro del mismo ciclo de capacitaciones se realizará un taller de reparación de bicicletas, una propuesta que se vincula con el proyecto integral de movilidad urbana que impulsa Rodrigo Alvizo. En ese marco, durante el último tiempo se llevaron adelante foros de movilidad, estudios técnicos y una encuesta a distintas instituciones de la ciudad para relevar hábitos y necesidades vinculadas al uso de la bicicleta.

“Creemos en una forma de hacer política que también genere herramientas y oportunidades concretas para los vecinos. Estas capacitaciones apuntan justamente a eso: acercar conocimientos útiles y abrir espacios de participación”, expresó Alvizo.

Las actividades serán gratuitas y estarán abiertas. Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de dos formularios web que permitirán a los interesados anotarse en cada una de las propuestas. En los próximos días también se estarán difundiendo los detalles sobre los lugares donde se desarrollarán los encuentros.



