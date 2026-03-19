Fuerte suba del petróleo y el gas por la escalada en Medio Oriente

Los precios internacionales del petróleo y el gas registran este jueves fuertes subas, en un contexto de creciente tensión por la intensificación del conflicto en Medio Oriente. La escalada bélica impacta de lleno en los mercados globales, que operan con caídas generalizadas ante la incertidumbre sobre el suministro energético.

En las últimas horas, las materias primas energéticas volvieron a encarecerse tras nuevos ataques contra infraestructuras clave de petróleo y gas, lo que profundizó la preocupación por eventuales interrupciones en la oferta.

El crudo Brent, referencia para Europa, sube un 6,8% y se ubica en 114,69 dólares por barril. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) avanza un 3,29% y cotiza en 99,49 dólares. En lo que va de 2026, ambos acumulan incrementos superiores al 60%.

El mercado del gas también refleja la tensión: el precio del gas natural en el índice TTF se dispara un 24% en la jornada y ya duplica su valor desde el inicio del conflicto, alcanzando niveles cercanos a los 70 euros por megavatio hora.

La suba de los precios está directamente vinculada a una serie de ataques cruzados sobre instalaciones energéticas en la región. Por un lado, Israel bombardeó sectores del yacimiento de gas South Pars, uno de los más importantes del mundo, afectando plantas de procesamiento.

En respuesta, Irán lanzó misiles y drones contra objetivos energéticos en países del Golfo. Uno de los principales blancos fue la planta de gas natural licuado de Ras Laffan, en Qatar, considerada la mayor del mundo y responsable de cerca de una quinta parte del suministro global. Las instalaciones sufrieron daños significativos y permanecen fuera de operación.

A esto se suma el bloqueo del estrecho de Ormuz, un punto clave para el transporte de hidrocarburos, lo que limita el tránsito de buques y agrava las dificultades de abastecimiento a nivel global.

En este escenario, los mercados financieros reaccionaron con caídas. En Europa, las principales bolsas operan en terreno negativo: París retrocede 1,73%, Fráncfort 2,42%, Milán 2,39% y Londres 1,99%. El índice Euro Stoxx 50 pierde cerca de 2%, mientras que en España el Ibex 35 cae 2,14%.

En Asia también predominan las bajas: la bolsa de Tokio retrocede 2,5%, Hong Kong 0,2% y Seúl 1,3%, reflejando el impacto global de la crisis energética y geopolítica.