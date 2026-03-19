Alejandra Chena impulsa mesas de consulta y asesoramiento en espacios públicos por el Mes de la Mujer

En el marco del Mes de la Mujer, la concejala Alejandra Chena llevará adelante una serie de mesas de consulta en distintos espacios públicos de la ciudad, con el objetivo de brindar asesoramiento e información sobre los derechos de las mujeres.

La iniciativa comenzó esta semana y se desarrollará todos los miércoles en diferentes puntos. El primer lugar elegido fue el Parque Sarmiento, para luego recorrer otros espacios hasta culminar en la Plaza de la Mujer.

Durante las jornadas, se ofrecerá orientación sobre canales institucionales disponibles para realizar consultas y denuncias ante situaciones de vulneración de derechos.

La propuesta se enmarca en una agenda de actividades orientadas a la promoción, visibilización y acompañamiento de las mujeres, fortaleciendo el acceso a la información y el vínculo con organismos públicos que trabajan en la temática.

En este sentido, Chena destacó el rol del Estado en la materia: “El Estado, en todos sus niveles, tiene la responsabilidad de garantizar la protección integral de los derechos de las mujeres y promover políticas públicas que permitan prevenir, erradicar y sancionar las distintas formas de violencia y discriminación”.

La actividad busca, además, acercar herramientas concretas a la comunidad, promoviendo el conocimiento de los recursos disponibles a nivel municipal para la atención y contención ante situaciones de violencia de género.

