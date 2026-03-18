Venezuela: Delcy Rodríguez destituyó a Padrino López como ministro de Defensa

La jefa de Estado de Venezuela, Delcy Rodríguez, dispuso la salida del general en jefe Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa, poniendo fin a una gestión de más de una década al frente de las Fuerzas Armadas.

La decisión representa un movimiento significativo dentro de la estructura militar, uno de los principales sostenes del poder chavista, y se produce en un contexto de reconfiguración política tras la captura de Nicolás Maduro.

A través de sus redes sociales, Rodríguez agradeció la trayectoria de Padrino López y destacó su “lealtad a la Patria”, al tiempo que adelantó que continuará desempeñando funciones dentro del esquema gubernamental.

Durante su extensa gestión, Padrino López fue una figura clave en el control de la institución armada. Tuvo un rol central en la respuesta a las protestas de 2014 y 2017, así como en la implementación de políticas como la distribución de alimentos en medio de la crisis económica, y sostuvo reiteradamente su respaldo al liderazgo de Maduro.

Su posicionamiento también fue determinante en momentos críticos: en 2019 rechazó públicamente cualquier intento de transición política y, tras las elecciones de 2024, respaldó la continuidad del oficialismo desde el plano institucional de la Fuerza Armada.

A nivel internacional, el ex ministro fue objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido, en el marco de denuncias por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Tras la detención de Maduro el pasado 3 de enero, Padrino López se mantuvo al frente de la Fuerza Armada y expresó públicamente su rechazo al operativo, reclamando la liberación del mandatario y de su esposa, Cilia Flores.

En reemplazo de Padrino López fue designado Gustavo González López, un funcionario con trayectoria en áreas de seguridad e inteligencia, que ya había ocupado cargos de relevancia dentro del aparato estatal.

González López fue titular del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y estuvo al frente de operativos durante las protestas opositoras de 2014 y 2017. Su gestión en ese organismo quedó marcada por denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y persecución a dirigentes opositores.

Entre los episodios más controvertidos se encuentra la muerte del concejal Fernando Albán en 2018, mientras se encontraba bajo custodia del SEBIN. El caso generó fuertes cuestionamientos por parte de la oposición y de organismos internacionales, que pusieron en duda la versión oficial sobre lo ocurrido.

Tras ese hecho, González López fue removido de su cargo en el organismo de inteligencia, aunque posteriormente continuó desempeñándose en otras funciones dentro del gobierno.