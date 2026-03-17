Advierten por un posible “súper El Niño” que podría disparar temperaturas récord a nivel global

Científicos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo advirtieron sobre la posible llegada de un “súper El Niño” hacia fines de 2026 y durante 2027, un evento climático de gran intensidad que podría elevar la temperatura global a niveles récord y provocar fenómenos extremos en distintas regiones del mundo.

El alerta surge de un informe reciente reproducido por el diario estadounidense The Washington Post, en el que especialistas señalan que el sistema climático actual, afectado por la acumulación de gases de efecto invernadero, podría no lograr disipar el calor generado por el fenómeno, lo que incrementaría el impacto global.

El fenómeno de El Niño consiste en el calentamiento anormal de las aguas del océano Pacífico tropical, lo que altera los patrones atmosféricos y provoca cambios en el clima a escala planetaria. Según los expertos, una versión más intensa podría generar consecuencias significativas tanto en América como en otras regiones.

Entre los efectos posibles se menciona un aumento de la temperatura media global durante 2027, así como mayor probabilidad de sequías, incendios forestales, lluvias intensas e inundaciones. También se anticipan modificaciones en la actividad de huracanes, con menor formación en el Atlántico pero mayor riesgo en el Pacífico.

El informe advierte que zonas del oeste de Estados Unidos podrían enfrentar condiciones de calor extremo y falta de lluvias, mientras que otras regiones del país, especialmente el sur, tendrían más probabilidades de precipitaciones intensas durante el invierno del hemisferio norte.

Los especialistas remarcaron que los pronósticos aún deben confirmarse en los próximos meses, ya que este tipo de fenómenos se caracteriza por su comportamiento irregular y por la dificultad para predecir con exactitud su evolución.

El Niño se presenta en intervalos variables, generalmente entre dos y diez años, y cada episodio tiene características propias. Por ese motivo, los científicos continúan monitoreando el comportamiento del océano Pacífico para determinar si el escenario previsto se consolida y cuál podría ser su impacto real sobre el planeta.