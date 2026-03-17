"Valor Sentimental", la nueva propuesta del ciclo de cine en el Centro Cultural

Este martes 17 de marzo se llevará adelante una nueva función del Ciclo de Cine en la sala del Centro Cultural Municipal “12 de Septiembre” (25 de Mayo 1940). En esta oportunidad, se proyectará la película “Valor Sentimental”, del director Joachim Trier (Noruega, 2025), una propuesta del género drama. La función comenzará a las 20 horas y está destinada a mayores de 13 años.

El film narra la historia de Nora y Agnes, dos hermanas que, tras la muerte de su madre, se reencuentran con su padre distanciado, Gustav Borg, un reconocido director de cine. A partir de ese encuentro, se desarrollan tensiones familiares cuando Nora, actriz de teatro, rechaza participar en la próxima película de su padre, quien finalmente decide otorgar el papel a una joven estrella de Hollywood. Esta situación las enfrenta a nuevos desafíos emocionales y a la complejidad de sus vínculos familiares.

El Ciclo de Cine forma parte de las propuestas culturales impulsadas por el Municipio, con el objetivo de acercar a la comunidad una selección diversa de cine internacional contemporáneo y de calidad, en un espacio accesible y con entrada libre y gratuita.