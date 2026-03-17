Docentes instalarán una Carpa Blanca en Reconquista en reclamo de mejoras salariales

La Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) anunció que este viernes 20 de marzo se pondrá en marcha la Carpa Blanca Docente en la ciudad de Reconquista, en el marco del plan de lucha que el gremio lleva adelante a nivel provincial en defensa de la educación pública.

La actividad comenzará a las 9 en la Plaza 25 de Mayo y contará con la participación de docentes, delegados gremiales y miembros de la comunidad educativa. Desde el sindicato señalaron que la iniciativa busca visibilizar la situación del sector en medio del conflicto salarial con el Gobierno provincial.

Según planteó AMSAFE, la medida se da en un contexto en el que la administración santafesina intenta mostrar una recomposición de los ingresos docentes a partir del pago de conceptos complementarios y retroactivos. Sin embargo, desde el gremio advirtieron que estas políticas no resuelven los problemas de fondo y, por el contrario, profundizan las desigualdades dentro del sector.

En ese sentido, cuestionaron la implementación del denominado “premio por asistencia”, al que consideran un mecanismo de presentismo encubierto que perjudica a quienes deben tomar licencias por razones de salud. También señalaron que el pago de la “hora más” sin impacto en el salario básico consolida un esquema de precarización, y remarcaron que los docentes jubilados quedan excluidos de estos adicionales.

Además, criticaron la continuidad de sumas no remunerativas y no bonificables, al entender que afectan la carrera docente y deterioran los haberes futuros.

En el marco de la discusión paritaria, el secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, expresó el malestar del sector y sostuvo que los docentes “no están enojados, están maltratados y extorsionados” por políticas salariales que, según afirmó, se ubican por debajo de la inflación.

El dirigente también advirtió que, desde el inicio de la actual gestión provincial, los trabajadores de la educación han perdido alrededor de un 33% de su poder adquisitivo, una situación que impacta con mayor fuerza en los jubilados.

Asimismo, cuestionó la última propuesta salarial al considerar que no contempla mecanismos de actualización automática ni garantiza la recuperación del salario. En esa línea, remarcó que gran parte de los incrementos se otorgan mediante sumas no remunerativas, lo que —según indicó— profundiza la desigualdad.

Alonso también hizo referencia a la situación social que atraviesa el sector y aseguró que muchos docentes enfrentan dificultades para llegar a fin de mes, lo que repercute en su tarea cotidiana.

Por otra parte, el titular de AMSAFE criticó la falta de instancias de diálogo con el Gobierno provincial tras el rechazo de la última oferta, y denunció la adopción de decisiones unilaterales en el marco de la negociación.

Desde el gremio señalaron que la Carpa Blanca funcionará como un espacio de organización y visibilización de los reclamos, entre los que se destacan la exigencia de salarios dignos para activos y jubilados, el blanqueo de todas las sumas y mejores condiciones para enseñar y aprender.

Finalmente, convocaron a la comunidad a acompañar la jornada, al sostener que el reclamo docente no se limita a una cuestión salarial, sino que también apunta a la defensa de la educación pública.