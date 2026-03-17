Críticas al endeudamiento: “La provincia pagará más de 80 millones de dólares al año solo de intereses”

El diputado provincial Miguel Rabbia cuestionó el nivel de endeudamiento de la provincia y advirtió sobre su impacto en las finanzas públicas, al sostener que “en poco más de un año se triplicó la deuda” bajo la actual gestión. Además, alertó que la provincia deberá afrontar pagos superiores a los 80 millones de dólares anuales solo en concepto de intereses.

Las declaraciones se dan en el marco de un pedido de informes presentado en la Legislatura, donde se solicitan precisiones sobre la ejecución de deuda autorizada por ley y el destino de los fondos obtenidos.

Según planteó el legislador, el gobierno provincial ya comprometió alrededor de USD 1.100 millones en nueva deuda internacional, a través de distintas operaciones de financiamiento. “Pullaro dice que hace obras con la plata que ahorra, en realidad es todo con deuda externa. Si hipotecás la casa podés hacer el baño nuevo, pero luego lo van a pagar tus hijos”, afirmó.

En esa línea, Rabbia remarcó que el problema no es solo el volumen del endeudamiento, sino también sus condiciones. Indicó que la provincia enfrenta tasas cercanas al 8,3%, superiores a las registradas en gestiones anteriores, lo que incrementa el peso financiero a futuro.

Durante la entrevista, el diputado también cuestionó el destino de los recursos y el uso del endeudamiento para financiar obras. “La brutal toma de deuda va a significar un gran sacrificio para los santafesinos en los próximos años”, advirtió. En ese sentido, puso como ejemplo inversiones recientes y señaló que gran parte se financian con crédito externo.

Además, apuntó contra el crecimiento del gasto y su impacto en la economía cotidiana: “Tenemos un gobierno rico, pero las familias santafesinas son cada vez más pobres”, sostuvo, al tiempo que vinculó el contexto con aumentos en servicios e impuestos.

En relación a los Juegos Odesur, Rabbia indicó que la inversión prevista también se apoya en endeudamiento. “De 90 millones de dólares, 75 son deuda a pagar en el futuro. La fiesta se paga”, expresó, marcando preocupación por la sostenibilidad de esas decisiones.

El pedido de informes presentado en la Cámara de Diputados busca conocer detalles sobre las condiciones de colocación de la deuda, los fondos efectivamente ingresados y su asignación, así como posibles pérdidas derivadas de demoras en la utilización de esos recursos.

En los fundamentos del proyecto, se advierte que la magnitud del endeudamiento y la falta de información precisa sobre su destino hacen necesario un mayor control legislativo, en resguardo de los recursos públicos.

Mientras tanto, el tema comienza a instalarse en la agenda política provincial, con cuestionamientos desde la oposición sobre el ritmo de endeudamiento y sus consecuencias a mediano y largo plazo.