Israel asegura haber abatido a Ali Larijani en un ataque, sin confirmación oficial de Irán

El Gobierno de Israel afirmó que mató al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, durante un ataque realizado en las últimas horas, aunque la información no fue confirmada por las autoridades iraníes.

El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien aseguró que la operación también alcanzó a Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia Basij, una organización paramilitar vinculada al Estado iraní.

Según las declaraciones oficiales difundidas por Israel, ambos dirigentes fueron “eliminados durante la noche” en el marco de acciones militares contra objetivos considerados estratégicos. Sin embargo, desde Teherán no hubo confirmación sobre la muerte de Larijani ni de otros funcionarios mencionados.

Larijani ocupaba un rol central dentro de la estructura política y de seguridad de Irán, como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, un organismo clave en la toma de decisiones estratégicas del país.

Por su parte, la milicia Basij —a la que pertenecía Soleimani— es una fuerza creada en 1979 y ha sido señalada por países occidentales por su rol en el control interno y la represión de protestas.

En los últimos días, Larijani también había sido mencionado por Estados Unidos como uno de los principales referentes vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní, e incluso se había ofrecido una recompensa por información que permitiera su captura.

El episodio se produce en un contexto de alta tensión en Medio Oriente, donde los enfrentamientos y operaciones militares entre distintos actores mantienen en alerta a la comunidad internacional. Por el momento, la falta de confirmación oficial por parte de Irán mantiene incertidumbre sobre el alcance real del ataque.