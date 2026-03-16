Alemania y Reino Unido rechazan involucrar a la OTAN en la guerra

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, afirmó que su gobierno trabaja junto a aliados europeos y socios internacionales en la elaboración de un plan “viable” para restablecer la navegación en el Estrecho de Ormuz, en medio de la creciente tensión en la región. Al mismo tiempo, aseguró que Londres no tiene intención de involucrarse en un conflicto militar más amplio.

Desde Alemania, en tanto, el portavoz del gobierno, Stefan Kornelius, aclaró que el actual conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán no involucra a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Según explicó, la alianza militar está concebida para la defensa del territorio de sus miembros y, en la situación actual, no existe un mandato para desplegar fuerzas bajo su estructura.

Según explicó el jefe de gobierno británico, el objetivo es avanzar en una estrategia colectiva que permita reabrir ese corredor marítimo clave para el comercio mundial de petróleo y reducir el impacto económico que podría generar una prolongación de la crisis.

Starmer sostuvo además que la situación es motivo de preocupación internacional, ya que una parte significativa del crudo que se consume a nivel global circula por ese estrecho. En ese sentido, señaló que garantizar su funcionamiento es importante para la estabilidad del mercado energético, aunque reconoció que se trata de un desafío complejo.

El primer ministro también remarcó que una de las principales prioridades del gobierno británico es proteger a los ciudadanos del país que se encuentran en Oriente Medio, en un contexto marcado por la escalada de tensiones en la región.

En una línea similar, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, señaló que para el bloque es fundamental mantener abierto el estrecho, por lo que los países europeos analizan posibles acciones para contribuir a la seguridad del tránsito marítimo en la zona.

No obstante, varios ministros europeos se mostraron cautelosos respecto a una eventual ampliación del mandato de la misión naval que opera actualmente en la región, integrada por tres buques patrulleros.

Por su parte, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, descartó la participación militar de su país, aunque indicó que Berlín está dispuesto a colaborar por la vía diplomática para garantizar la seguridad de la navegación en el Estrecho de Ormuz.

Las declaraciones de los líderes europeos se producen luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamara a los países de la OTAN y también a China que colaboren para asegurar el paso por ese estratégico corredor marítimo.