Trump reclama a la OTAN que actúe para garantizar el paso en el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que colaboren con Washington para garantizar la seguridad en el Estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos del comercio mundial de petróleo.

El mandatario advirtió que, si los aliados no acompañan los esfuerzos estadounidenses para asegurar la libre circulación en la zona, la alianza atlántica podría enfrentar “un futuro muy malo”. Según sostuvo, los países que dependen del tránsito por ese corredor marítimo deberían asumir un rol activo en su protección.

En ese contexto, Trump también mencionó la posibilidad de realizar nuevos ataques contra la Isla de Jark, territorio iraní donde se encuentra infraestructura clave para la exportación de crudo. Desde allí se gestiona cerca del 90 % de las exportaciones petroleras de Irán.

El presidente estadounidense además instó a China a intervenir para garantizar la normalidad en el tránsito marítimo. Según señaló, el gigante asiático obtiene una parte sustancial de su petróleo a través del estrecho, por lo que también tendría interés en mantenerlo abierto. Incluso deslizó que podría retrasar su prevista visita a Pekín si no se producen avances antes de la reunión programada con su par chino, Xi Jinping.

Trump sostuvo que tanto Europa como China dependen en gran medida del petróleo procedente del Golfo, mientras que Estados Unidos —según remarcó— cuenta con recursos energéticos propios que reducen su dependencia de esa ruta marítima.

Durante declaraciones realizadas a bordo del Air Force One, el mandatario reiteró además sus críticas hacia la OTAN, a la que describió como “una calle de sentido único”, en referencia a que, a su entender, Washington brinda más apoyo a sus aliados del que recibe cuando necesita colaboración.

En ese sentido, también apuntó al Reino Unido, tradicional aliado de Estados Unidos, al señalar que Londres ofreció enviar buques a la zona recién después de que Washington hubiera reducido el nivel de amenaza. “Necesitamos esos barcos antes de ganar, no después”, sostuvo.

Por su parte, desde Irán negaron que el estrecho se encuentre bloqueado militarmente. El comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, Alireza Tangsiri, afirmó en un comunicado que el paso marítimo “no está cerrado”, aunque aseguró que permanece bajo control iraní.