Colombia y Venezuela buscan ingresar como miembros plenos al Mercosur

Colombia y Venezuela anunciaron que solicitarán su adhesión plena al Mercosur, en una decisión que podría modificar el mapa político y económico del principal bloque regional de Sudamérica. El anuncio fue realizado por el presidente colombiano, Gustavo Petro, luego de una reunión ministerial entre ambos países celebrada en Caracas.

Según explicó el mandatario, la iniciativa incluye dos pasos: por un lado, Colombia presentará su pedido formal para convertirse en miembro pleno y, por otro, impulsará que se levante la moratoria que mantiene suspendida a Venezuela dentro del bloque.

“Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno y nosotros haremos solicitud de entrada como miembro pleno”, expresó Petro en redes sociales.

El Mercosur está integrado actualmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como miembros fundadores, mientras que Bolivia se incorporó recientemente y Venezuela permanece suspendida desde 2016 tras la aplicación de la cláusula democrática del bloque.

En el caso de Colombia, el país participa desde 2004 como Estado asociado, lo que le permite acuerdos comerciales con el bloque pero sin derecho a voto en las decisiones.

El anuncio se produjo tras un encuentro bilateral entre delegaciones de ambos gobiernos que fue calificado como “supremamente exitoso” por Petro. En esa reunión también se discutieron iniciativas conjuntas en materia energética, seguridad fronteriza y cooperación para combatir el narcotráfico en la zona limítrofe entre ambos países.

La eventual ampliación del Mercosur reabre el debate sobre el equilibrio político e institucional dentro del bloque, ya que cualquier ingreso debe ser aprobado por consenso de los actuales miembros. En ese contexto, la propuesta de Colombia y Venezuela aparece como una nueva presión sobre la agenda regional y sobre las reglas de integración que rigen al organismo.