Provinciales — 13.03.2026 —
La inflación en Santa Fe alcanzó el 2,7% en febrero y acumuló 5,4% en el año
El dato fue difundido por el IPEC. En el primer bimestre del año la suba de precios acumuló 5,4%, mientras que la variación interanual llegó al 32,6%.
El Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) informó que la inflación en la provincia de Santa Fe fue del 2,7% durante febrero, un registro que se ubicó por debajo del promedio nacional, que en el mismo período alcanzó el 2,9%.
Con este resultado, la inflación acumulada en el primer bimestre de 2026 llegó al 5,4%, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,6% en los últimos doce meses.
Según el informe oficial, el incremento de precios estuvo impulsado principalmente por el rubro “Vivienda y servicios básicos”, que registró una suba del 5%.
Detrás se ubicaron “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, con un aumento del 3,7%, y “Atención médica y gastos para la salud”, con una suba del 2,7%.
Los alimentos que más aumentaron
El relevamiento del IPEC también indicó que 41 de los 48 productos que integran la canasta de alimentos, bebidas y artículos registraron aumentos durante febrero en comparación con enero.
Entre los productos que más subieron se destacan:
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Carne picada especial (kilo): +9,7%
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Asado (kilo): +8,9%
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Nalga (kilo): +8,6%
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Cuadril (kilo): +7,7%
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Pollo entero (kilo): +7,7%
En contraste, algunos productos mostraron bajas en sus precios durante el mismo período:
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Tomate redondo (kilo): -15%
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Banana (kilo): -9,3%
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Manzana deliciosa (kilo): -6,6%
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Jamón cocido (kilo): -2,1%
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Yerba (kilo): -0,7%