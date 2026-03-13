Lunes 16 de marzo de 2026

Provinciales — 13.03.2026 —

La inflación en Santa Fe alcanzó el 2,7% en febrero y acumuló 5,4% en el año

El dato fue difundido por el IPEC. En el primer bimestre del año la suba de precios acumuló 5,4%, mientras que la variación interanual llegó al 32,6%.

Santa Fe registró una inflación del 2,7% en febrero.
Santa Fe registró una inflación del 2,7% en febrero.

El Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) informó que la inflación en la provincia de Santa Fe fue del 2,7% durante febrero, un registro que se ubicó por debajo del promedio nacional, que en el mismo período alcanzó el 2,9%.

Con este resultado, la inflación acumulada en el primer bimestre de 2026 llegó al 5,4%, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,6% en los últimos doce meses.

Según el informe oficial, el incremento de precios estuvo impulsado principalmente por el rubro “Vivienda y servicios básicos”, que registró una suba del 5%.

Detrás se ubicaron “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, con un aumento del 3,7%, y “Atención médica y gastos para la salud”, con una suba del 2,7%.

Los alimentos que más aumentaron

El relevamiento del IPEC también indicó que 41 de los 48 productos que integran la canasta de alimentos, bebidas y artículos registraron aumentos durante febrero en comparación con enero.

Entre los productos que más subieron se destacan:

  • Carne picada especial (kilo): +9,7%

  • Asado (kilo): +8,9%

  • Nalga (kilo): +8,6%

  • Cuadril (kilo): +7,7%

  • Pollo entero (kilo): +7,7%

En contraste, algunos productos mostraron bajas en sus precios durante el mismo período:

  • Tomate redondo (kilo): -15%

  • Banana (kilo): -9,3%

  • Manzana deliciosa (kilo): -6,6%

  • Jamón cocido (kilo): -2,1%

  • Yerba (kilo): -0,7%

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward