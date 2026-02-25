Cattalini respaldó el proceso para la nueva Corte y pidió respetar el límite constitucional de edad

Por Santotomealdía



La presidenta de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial, Lionella Cattalini, se refirió este miércoles a la audiencia pública realizada en el marco del tratamiento de los pliegos para cubrir vacantes en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y defendió tanto la participación ciudadana como la aplicación del límite de edad que establece la Constitución.

Tras la instancia abierta donde expusieron más de 18 oradores de distintos puntos de la provincia, la legisladora aseguró que el proceso representa “un paso muy importante no solo en cumplimiento de la ley, sino también un avance significativo para darle legitimidad a un proceso de cambio de autoridades del máximo poder del Estado”.

Según detalló, la jornada contó con una amplia participación de ciudadanos e instituciones. “Muy contentos porque tuvimos una audiencia pública donde participó mucha gente, hubo muchos inscriptos, más de 18 oradores de distintos lugares de la provincia”, expresó.

Cattalini confirmó además que el procedimiento continuará con las entrevistas a los postulantes y que la Asamblea Legislativa fue convocada para este jueves, instancia en la que se tratarán los pliegos de Jorgelina Mabel Genghini, Diego Luis Maciel y Aldo Mario Alurralde, propuestos por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Mandatos vencidos y límite constitucional

Uno de los puntos más firmes de su declaración estuvo vinculado a la situación de los actuales integrantes del máximo tribunal. La diputada sostuvo que “hay tres mandatos de actuales cortesanos que están totalmente vencidos”, en referencia al límite de 75 años que fija la Constitución provincial para los funcionarios judiciales.

En ese sentido, remarcó que la Carta Magna establece que todo funcionario judicial debe retirarse al alcanzar esa edad y consideró que se trata de “una respuesta institucional que es constitucional y que creo que cualquier juez de la provincia debería hacerse eco”.

Además, afirmó que los pliegos que se votarían en la Asamblea Legislativa cubrirán vacantes que, desde su interpretación, “ya están abiertas de alguna manera porque la Constitución es muy clara” respecto del límite etario.

“Creo que ningún juez que podría hacerse eco del honor pretendería incumplir la Constitución de la provincia”, agregó.

Debate por la paridad de género

Durante su intervención, Cattalini también hizo referencia a los planteos vinculados a la paridad de género en la integración de la Corte Suprema. La legisladora valoró la intervención de organizaciones de mujeres que expusieron en la audiencia. Señaló que se trata de “un paso más en una lucha de las mujeres que lamentablemente siempre es lenta” y manifestó su aspiración a que la próxima vacante sea cubierta por una mujer.

Finalmente, expresó su expectativa de que antes de fin de año la nueva conformación del máximo tribunal esté en funciones y que se avance en la adecuación normativa que exige la Constitución reformada.