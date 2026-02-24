Un joven de 23 años fue baleado esta madrugada en nuestra ciudad

Por Santotomealdía



Un joven de 23 años ingresó esta madrugada al hospital Cullen tras haber sido herido de arma de fuego en nuestra ciudad. El episodio se registró antes de las 3 de la mañana, en inmediaciones de Estados Unidos de México y 12 de Septiembre.

De acuerdo a la información recabada, la víctima —domiciliada en barrio Las Vegas— presentaba un impacto de bala con orificio de entrada en la zona del glúteo izquierdo y quedó en observación tras ser atendida por los profesionales de la salud.

El traslado fue realizado por una unidad del servicio de emergencias 107. Hasta el momento, no trascendieron mayores precisiones oficiales sobre la mecánica del hecho.

No obstante, de manera extraoficial, fuentes policiales señalaron que el ataque se habría producido en ocasión de robo, aunque esa circunstancia aún no fue confirmada formalmente.

La investigación continúa para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.