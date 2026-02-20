Tras el paro nacional, la CGT advirtió que judicializará la reforma laboral si el Congreso la aprueba

Luego del paro nacional, la Confederación General del Trabajo (CGT) advirtió que judicializará la reforma laboral en caso de que el Congreso avance con su aprobación. Así lo confirmó el secretario general de la central obrera, Jorge Sola, durante una entrevista en Infobae en Vivo, donde ratificó el rechazo total del sindicalismo al proyecto impulsado por el Gobierno.

Sola sostuvo que, si la iniciativa se convierte en ley, la organización recurrirá a la Justicia al considerar que la reforma “conculca” principios constitucionales, entre ellos el artículo 14 bis y el principio de no regresividad de los derechos sociales. “La vamos a judicializar”, afirmó de manera contundente al ser consultado sobre los próximos pasos tras la medida de fuerza.

Rechazo total a la reforma

El dirigente explicó que el paro respondió a una decisión previamente adoptada por la central sindical ante el tratamiento legislativo del proyecto. “No estamos hablando de un artículo. Estamos hablando del rechazo absoluto a la reforma”, señaló, y agregó que la CGT resolvió avanzar con la huelga cuando la iniciativa comenzara a debatirse formalmente.

Además, aclaró que la protesta no estuvo dirigida contra una administración en particular, sino contra el contenido del proyecto. Según expresó, la central obrera busca advertir sobre lo que considera un impacto negativo en los derechos de los trabajadores y en el entramado social.

Consultado sobre si el objetivo del paro fue influir en el voto de los legisladores, Sola sostuvo que la intención fue “llamar la atención” frente a la falta de diálogo con el Ejecutivo. En ese sentido, remarcó que la CGT realizó 12 movilizaciones y 4 paros sin lograr, según indicó, ser convocada a discutir el proyecto.

Los puntos cuestionados

Entre los aspectos más críticos de la reforma, Sola mencionó la modificación del esquema de indemnizaciones, la implementación del denominado banco de horas, la posibilidad de convenios por empresa por debajo de los convenios colectivos y cambios en materia de derecho de huelga y representación sindical.

El dirigente afirmó que la iniciativa “no es una modernización” y sostuvo que implica una transferencia de recursos de los trabajadores hacia los empleadores, además de una reducción de derechos adquiridos. En relación con el banco de horas, advirtió que permitiría compensar horas extras con tiempo libre definido por el empleador, lo que —según su postura— afectaría la previsibilidad salarial y laboral.

También cuestionó la posibilidad de que se habiliten negociaciones por empresa con condiciones inferiores a las establecidas en convenios colectivos, al considerar que ello vulneraría el principio constitucional de no regresividad.

Plan de acción y vía judicial

Al evaluar el impacto del paro, Sola afirmó que fue el de mayor acatamiento entre las medidas realizadas durante la actual gestión nacional, con fuerte adhesión de trabajadores formales. Asimismo, anticipó que el plan de acción sindical no concluirá con la huelga.

“La profundización del plan de acción implica decirle al poder político que lo que han hecho va en contra de derechos manifestados en la Constitución. Por lo tanto, la vamos a judicializar”, insistió.

De esta manera, la CGT dejó planteado que, si el Congreso sanciona la reforma laboral, el conflicto se trasladará al ámbito judicial, abriendo un nuevo frente en la discusión sobre los cambios en la legislación del trabajo.