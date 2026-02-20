Reforma laboral: tras una jornada tensa y con movilizaciones en todo el país, Diputados avaló cambios y la iniciativa regresa al Senado

La Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral en una sesión extensa y cargada de tensión, marcada por el paro general de la CGT y movilizaciones en distintos puntos del país. Con 135 votos afirmativos y 115 rechazos en general, el oficialismo consiguió avanzar con el proyecto, que ya contaba con aprobación del Senado pero que, tras las modificaciones introducidas, deberá volver a la Cámara alta para su ratificación definitiva.

Durante la votación en particular, el oficialismo logró blindar los 26 títulos y 218 artículos de la iniciativa. Entre los cambios realizados se encuentra la eliminación del artículo 44, que establecía una rebaja salarial para trabajadores que sufrieran accidentes o enfermedades fuera del ámbito laboral, lo que obliga a que el texto sea nuevamente analizado por el Senado.

El proyecto fue aprobado con el respaldo de La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID y PRO), Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y otros monobloques. En contra votaron Unión por la Patria en su totalidad, la mayoría de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y distintos monobloques, entre ellos los encabezados por Marcela Pagano, Natalia de la Sota y Jorge Fernández.

La sesión comenzó con 130 diputados presentes, cifra que permitió habilitar el debate. Entre los gobernadores que colaboraron para garantizar el quórum se mencionó a mandatarios peronistas y radicales, cuyos espacios aportaron legisladores para el inicio del tratamiento.

Un debate atravesado por cruces

El inicio del debate estuvo marcado por un fuerte cruce cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, sometió a votación a mano alzada el plan de labor. La decisión generó la reacción inmediata de legisladores de Unión por la Patria, que se dirigieron al estrado para exigir explicaciones. También se registraron incidentes vinculados a cuestionamientos por la continuidad del quórum y acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición.

El clima se mantuvo tenso durante toda la jornada, con fuertes discursos de ambos lados del recinto. El presidente de la Comisión de Trabajo, Lisandro Almirón, defendió la iniciativa al señalar que “el marco regulatorio actual no hace otra cosa que expulsar a las personas de la formalidad” y sostuvo que el país enfrenta desde hace décadas dificultades para generar empleo genuino.

Desde la oposición, el diputado Sergio Palazzo advirtió que, de promulgarse, la ley derivará en “una catarata de pedidos de inconstitucionalidad”, mientras que otros legisladores cuestionaron artículos vinculados a indemnizaciones, el Fondo de Asistencia Laboral, la ultraactividad de convenios colectivos, las tutelas sindicales y la limitación del derecho de huelga.

También hubo críticas al sistema de convenios por empresa impulsado en el proyecto y advertencias sobre un posible aumento de la litigiosidad. Desde el oficialismo y bloques aliados, en cambio, se argumentó que la legislación vigente es “vetusta” y que la reforma apunta a reducir la informalidad y los costos laborales.

En el cierre del debate, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, adelantó que si su espacio vuelve al poder la ley será derogada, mientras que el oficialismo ratificó su intención de avanzar con el trámite parlamentario.

El próximo paso será el tratamiento en el Senado, donde el oficialismo convocó a un plenario de comisiones con el objetivo de emitir dictamen y llevar el proyecto al recinto antes de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Allí se definirá si la reforma laboral se convierte finalmente en ley.