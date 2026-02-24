Sociedad — 24.02.2026 —
En marzo se realizará un nuevo curso de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos
Habrá una capacitación en turno mañana, prevista para el 10 de marzo, y otra en turno vespertino, el 17 del mismo mes. Las inscripciones ya se encuentran abiertas.
La Oficina de Auditoría y Control Alimentario del Municipio informó que se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos, capacitación obligatoria para obtener el Carnet Único de Manipulador de Alimentos.
La propuesta se desarrollará durante el mes de marzo bajo modalidad intensiva en una única jornada, pudiendo optarse por turno mañana o turno tarde. Ambas instancias tendrán lugar en la Vieja Usina, ubicada en Rivadavia 1660.
- Turno mañana: martes 10 de marzo, de 8:00 a 15:00 horas.
- Turno tarde: martes 17 de marzo, de 13:30 a 20:30 horas.
El curso es gratuito y cuenta con cupos limitados. Finalizada la capacitación, el carnet de manipulador tiene un costo correspondiente a su expedición, trámite que se realiza de manera digital y autogestionable.
La inscripción se realiza exclusivamente de forma online a través del sitio oficial www.assal.gov.ar, ingresando en la sección “Carnet de manipulación de alimentos”, luego en “Próximas capacitaciones”, seleccionando la opción Santo Tomé y completando el proceso de inscripción con un correo electrónico válido para su confirmación.
Para consultas o mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 342 406 7177 o telefónicamente al 474 8329, interno 133.