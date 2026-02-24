La directora del Museo del Louvre dejó su cargo tras el robo de piezas valuadas en 88 millones de euros

La directora del Museo del Louvre, Laurence des Cars, renunció este martes a su cargo tras el millonario robo de las joyas de la Corona francesa, valuadas en 88 millones de euros, ocurrido en octubre de 2025. La decisión fue confirmada por la oficina del presidente Emmanuel Macron.

Des Cars estaba al frente del museo desde 2021 y, según trascendió, había puesto su renuncia a disposición el mismo día del robo. En aquel momento, la ministra de Cultura rechazó su dimisión. Esta vez, el mandatario francés aceptó la decisión y la calificó como “un acto de responsabilidad”.

A través de un comunicado difundido por el Palacio del Eliseo, Macron señaló que el museo “necesita calma y un nuevo impulso sólido” para encarar proyectos vinculados a mejoras en seguridad y modernización. También agradeció el trabajo y el compromiso de la funcionaria durante su gestión.

Según informó la agencia AP, la ahora exdirectora explicó que tras el asalto consideró apropiado dar un paso al costado. “Vi una realidad trágica, brutal y violenta para el Louvre, y como la persona a cargo, después de todo el duro trabajo realizado por los equipos ese día, me pareció correcto ofrecer mi renuncia”, expresó.

El presidente adelantó además que evalúa asignarle una nueva misión relacionada con la cooperación entre grandes museos internacionales, aunque no se informó si Des Cars aceptará esa propuesta.

Cómo fue el robo

El asalto ocurrió en octubre de 2025, cuando ocho joyas históricas, entre ellas la corona de la emperatriz Eugenia, fueron sustraídas del museo en un operativo que las autoridades calificaron como “espectacular”.

De acuerdo con la investigación, los delincuentes actuaron con el rostro disimulado, utilizaron motosierras pequeñas para concretar el robo y escaparon en motocicletas de gran cilindrada.

El botín incluyó tiaras, collares y pendientes con diamantes, zafiros, esmeraldas y perlas. La fiscal de París, Laure Beccuau, indicó que el área de conservación del museo estimó los daños en 88 millones de euros. Hasta el momento, las piezas robadas no fueron recuperadas.