El PBI creció 3,5% en 2025, pero continúan cayendo el empleo y la industria

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este martes el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a diciembre de 2025, que confirmó que el Producto Bruto Interno (PBI) creció 3,5% en el año. El dato refleja una recuperación respecto a 2024, aunque convive con una caída sostenida del empleo formal y retrocesos en sectores productivos.

De acuerdo a lo informado por el organismo, cuatro sectores registraron caídas en la comparación interanual, entre ellos Industria manufacturera (-3,9%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,3%), dos rubros con fuerte incidencia en la generación de empleo.

El sector que mayor incremento mostró fue Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con una suba interanual del 32,2%, seguido por Intermediación financiera, que creció 14,1% en comparación con el año anterior. Entre ambos aportaron 2,4 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE, según el informe oficial.

Las estimaciones previas de consultoras privadas, bancos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectaban un crecimiento de entre 4% y 5%, por lo que el resultado final se ubicó por debajo de esas previsiones.

Sectores que impulsan y sectores que retroceden

Tras la caída del 1,7% registrada en 2024, la economía mostró en 2025 una expansión traccionada principalmente por el agro, la minería, el petróleo y la intermediación financiera.

Sin embargo, los sectores que más empleo generan continúan mostrando dificultades. Según datos oficiales, Industria (18,5%) y Construcción (6,1%) explican el 25% del empleo privado registrado, mientras que el Comercio concentra el 20%. Estos rubros atraviesan un escenario de estancamiento o retroceso.

En contraste, sectores como Agro (5,1%), Finanzas (2,4%), Minería y Petróleo (1,4%) y Electricidad, Gas y Agua (1,13%) reúnen en conjunto alrededor del 10% del empleo privado registrado, aunque fueron los que más aportaron al crecimiento de la actividad.

Pérdida de puestos y cierre de empresas

En comparación con noviembre de 2023, se registraron 270 mil puestos de trabajo menos, principalmente en el sector privado formal. Transporte, construcción e industria figuran entre los más afectados.

Además, actualmente hay 22 mil empresas menos que en noviembre de 2023, según los datos consignados.

Incluso en sectores que mostraron crecimiento en actividad, como Petróleo y Minería, se contabilizaron 9 mil empleos menos en los últimos dos años, en un contexto de mayor productividad en grandes proyectos y cambios en la estructura de explotación.

El informe del INDEC muestra así un escenario de crecimiento agregado de la economía, aunque con marcadas diferencias entre sectores y una dinámica laboral que continúa en retroceso.