Bullrich cuestionó la suspensión del fútbol y apuntó contra la conducción de la AFA

La senadora nacional Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) cuestionó la suspensión del fútbol argentino en el marco del conflicto judicial que involucra a autoridades de la AFA. La dirigente rechazó que la actividad deportiva se detenga como gesto de apoyo a la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia.

“Ridículo, que paren el fútbol porque hay dos personas que están siendo llamadas por la Justicia es confundir la institución con sus conductas”, sostuvo Bullrich al referirse a la decisión de frenar fechas en coincidencia con las indagatorias al presidente de la AFA y otros directivos.

La causa, iniciada por ARCA por presuntas irregularidades fiscales, generó una fuerte repercusión política y deportiva. La suspensión de las fechas fue interpretada por la senadora como una mezcla entre responsabilidades individuales y el funcionamiento institucional del fútbol argentino.

Las declaraciones de Bullrich se suman a una serie de cuestionamientos que viene realizando sobre la Asociación del Fútbol Argentino. Hace algunas semanas, adelantó que desde el Congreso buscará “estudiar la transparencia” dentro de la entidad.

“La AFA es una asociación sin fines de lucro que tiene el monopolio de todo. ¿Por qué tiene el monopolio de todo? ¿Cómo es la democracia interna? ¿Cómo es el sistema de elección?”, planteó la legisladora tras jurar su banca en el Senado.

Bullrich afirmó que analizará la situación desde una perspectiva legal y no descartó impulsar iniciativas vinculadas al control institucional. “Hay muchas irregularidades y yo me voy a concentrar en el Senado para estudiar la transparencia de una asociación que no es cualquier asociación, es la AFA”, expresó.

En medio de la polémica por decisiones deportivas recientes —como la entrega de un trofeo a Rosario Central y la sanción a Estudiantes—, la senadora también apuntó contra lo que definió como “discrecionalidad” en el manejo de beneficios y vínculos con los clubes.

El conflicto mantiene abierta una discusión que ya trasciende lo estrictamente deportivo y se instala en el plano político e institucional, en un contexto de creciente tensión entre sectores del Gobierno y la conducción del fútbol argentino.