Renunció la presidenta del Louvre y buscan darle "un nuevo impulso" al museo parisino

La presidenta del Museo del Louvre, Laurence des Cars, presentó su renuncia, que fue aceptada por el presidente francés, Emmanuel Macron. Desde el Elíseo señalaron que la decisión apunta a dar un “nuevo impulso” a la institución, atravesada por una fuerte crisis tras el robo de joyas de la corona ocurrido en octubre.

En un comunicado oficial difundido por la agencia AFP, el gobierno destacó el “acto de responsabilidad” de la funcionaria en un momento en que el museo “más grande del mundo” necesita recuperar la calma y encarar proyectos clave en materia de seguridad, modernización edilicia y el programa denominado “Louvre–Nuevo Renacimiento”.

El museo parisino —el más visitado a nivel global— quedó en el centro de la polémica el 19 de octubre, cuando delincuentes sustrajeron piezas de la corona francesa exhibidas en la Galería Apolo, valuadas en unos 104 millones de dólares. El episodio expuso falencias en los sistemas de seguridad y se sumó a una serie de dificultades que la institución arrastra desde hace meses: problemas de infraestructura, como filtraciones de agua detectadas en noviembre de 2025; huelgas del personal; y una investigación por una presunta red de fraude en la venta de entradas, en un contexto de turismo masivo.

A ello se añadieron recientes acciones de activismo dentro del propio museo. Esta semana, el grupo Everyone Hates Elon colgó en una de sus salas una fotografía del expríncipe Andrés del Reino Unido, en el marco de las repercusiones por la filtración de archivos vinculados al caso Epstein.

En relación con la causa por las entradas, el administrador general del Louvre, Kim Pham, había advertido días atrás en declaraciones a la agencia AP que, dada la magnitud del museo, “es estadísticamente inevitable” que surjan irregularidades. Según la investigación en curso, la presunta red delictiva habría operado durante una década y generado un perjuicio estimado en 10 millones de euros. El Louvre cuenta con 86.000 metros cuadrados de superficie expositiva, alberga unas 35.000 obras y recibe cerca de nueve millones de visitantes por año, lo que —según Pham— lo convierte en una estructura especialmente vulnerable.

En una entrevista con el diario Le Figaro, des Cars explicó que su decisión responde a la imposibilidad de avanzar con el plan de reformas que impulsaba desde su llegada al cargo, en septiembre de 2021. “Constato que el proyecto de modernización del Louvre que he liderado desde que asumí ya no puede concretarse. Quedarme equivaldría a gestionar lo existente cuando el Louvre necesita continuar su transformación”, afirmó.

Primera mujer en dirigir el museo en su historia, des Cars sostuvo que el robo de octubre dejó al descubierto problemas estructurales sobre los que había advertido desde el inicio de su gestión, como la obsolescencia de instalaciones técnicas y los severos problemas de congestión. Reveló además que había puesto su renuncia a disposición pocas horas después del asalto a la Galería Apolo, aunque en ese momento el gobierno le pidió que continuara al frente de la institución.

“Me pidieron sostener el timón en la tormenta, y eso hice. Pero sostener el timón no es suficiente: también hay que poder avanzar, y hoy las condiciones para avanzar no están dadas”, señaló. Consultada sobre su responsabilidad en el robo, aseguró asumir “su parte”, aunque remarcó que los autores intelectuales del hecho continúan en libertad.

Des Cars negó que su salida esté vinculada a las huelgas recientes y la atribuyó exclusivamente al contexto institucional. Pese a la crisis, expresó su deseo de que las joyas sustraídas puedan ser recuperadas y destacó el trabajo de los investigadores. Tras dejar el cargo, anticipó que continuará ligada al ámbito cultural: “Hay una vida después del Louvre”, concluyó.