El Senado tratará el nuevo Régimen Penal Juvenil el viernes

La Cámara de Senadores de la Nación modificó su agenda prevista y el proyecto de Régimen Penal Juvenil deberá esperar hasta el próximo viernes para obtener sanción definitiva. El proyecto, que ya cuenta con la aprobación de Diputados, será debatido en la Cámara Alta un día después de lo previsto inicialmente, según acordaron legisladores del oficialismo con bloques aliados.

Con los últimos cambios, la agenda parlamentaria del jueves incluirá los debates sobre la Ley de Glaciares (26.639), el acuerdo UE-Mercosur y la designación de Fernando Iglesias como futuro embajador ante el Reino de Bélgica y, simultáneamente, ante la Unión Europea. En tanto, el viernes quedará reservado para los dos asuntos de mayor interés para la opinión pública: el Proyecto de Modernización Laboral y el régimen penal juvenil.

En cuanto al primero de los temas mencionados, la Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 y el proyecto en cuestión busca lograr la modificación de la protección del ambiente periglacial y facilitar las actividades extractivas de los sectores de minería e hidrocarburos, además de otorgarle mayor autonomía a las provincias sobre sus territorios.

Por otra parte, como se mencionó, la Cámara Alta también deberá dar visto bueno a la asociación estratégica y de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que fue firmada a principios de este año y que eliminará aranceles en más del 90% de los bienes. Asimismo, en relación a esto, se discutirá la designación de Iglesias para unificar ambas representaciones diplomáticas.