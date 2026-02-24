Avanza el control sobre el Monotributo: cruzan datos de Mercado Pago y otras plataformas

Monotributistas de todo el país comenzaron a recibir en su Domicilio Fiscal Electrónico notificaciones de recategorización de oficio e incluso exclusión del régimen simplificado, a partir de información sistémica que ARCA obtiene de billeteras virtuales y plataformas digitales.

Según explicó Daniel Pérez, del estudio Pérez, Fiocco & Asoc., cuando el organismo detecta depósitos en aplicaciones como Mercado Pago, Personal Pay o Naranja, estima que esos montos constituyen ingresos brutos. Si superan los valores declarados por el contribuyente, se activa automáticamente el proceso de recategorización o exclusión del Monotributo.

El principal problema, advierten especialistas, es que el sistema no discrimina entre ingresos por ventas y otros movimientos, como transferencias entre cuentas propias, préstamos recibidos o reintegros de compras. Todo el dinero acreditado es considerado inicialmente como facturación.

Cómo funciona el nuevo control

Este mecanismo se intensificó luego de la campaña de inducción previa a la recategorización que venció el 5 de febrero. En ese momento, ARCA había informado en el apartado “Nuestra Parte” el monto de depósitos detectados en billeteras virtuales.

Desde el 6 de febrero, los datos provenientes de agregadores, pasarelas de pago y billeteras digitales alimentan procesos automáticos de control. El sistema analiza no solo ingresos, sino también nivel de gastos, compras, bienes adquiridos y acreditaciones que superen los topes de cada categoría.

ARCA también consolida información cuando un contribuyente posee varias billeteras virtuales, aun cuando en cada una de ellas no se alcance el límite individual de $700.000 que obliga a informar.

Qué es el MOREO

El sistema que ejecuta estos cruces se denomina MOREO (Monotributo – Recategorización de Oficio). Según explicó Pérez, la herramienta:

Suma todas las billeteras asociadas al CUIT del contribuyente .

Cruza el dinero acreditado con la facturación declarada .

Detecta desvíos y, si los montos son superiores a los permitidos, cambia automáticamente de categoría o excluye del régimen.

En un caso analizado por el estudio, el sistema detectó $15.743.566 acreditados durante 2025 provenientes de plataformas digitales. Al superar el límite de la Categoría A, el contribuyente fue recategorizado de oficio a la Categoría C.

Cómo apelar

Ante una notificación, el contribuyente cuenta con 15 días hábiles para presentar un descargo mediante el servicio de “Presentaciones Digitales”. Este paso es clave cuando los montos detectados no corresponden a ingresos reales.

Entre los ejemplos más frecuentes se encuentran:

Transferencias entre cuentas propias.

Préstamos recibidos.

Dinero reunido para gastos compartidos o “vaquitas”.

Reintegros de compras.

Si no se realiza la apelación, se produce la baja automática del Monotributo y el alta en el régimen general de IVA, Ganancias y Autónomos. Además, para reingresar al régimen simplificado se debe esperar tres años desde la exclusión.

Desde 2026, los controles sobre billeteras virtuales se volvieron más integrales y automáticos. El sistema ya no analiza operaciones aisladas, sino el perfil completo del contribuyente.