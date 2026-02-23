Gallardo anunció que se va de River y dirigirá su último partido ante Banfield

Marcelo Gallardo le comunicó este lunes a los dirigentes de River Plate que no continuará como director técnico del club, poniendo fin a su segundo ciclo en la institución. Su último partido será este jueves, cuando el equipo reciba a Banfield desde las 19.30 en el estadio Monumental, por la fecha 7 del Torneo Apertura.

La decisión se conoció tras la derrota 1-0 frente a Vélez en Liniers, la tercera caída consecutiva en el certamen local. Si bien Gallardo tenía contrato hasta diciembre, los malos resultados y el rendimiento irregular del equipo en el inicio de la temporada precipitaron su salida.

El entrenador, de 50 años, había manifestado días atrás, luego de la clasificación ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina, que estaba convencido de poder revertir la situación. Sin embargo, la seguidilla negativa —con 13 derrotas en los últimos 20 partidos— terminó de inclinar la balanza.

Gallardo hizo pública su determinación a través de un video difundido en las redes oficiales del club, en el que expresó su agradecimiento a la institución y a los hinchas. “Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no me embarguen la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido”, señaló.

En su mensaje, el DT remarcó que la decisión estuvo atravesada por la imposibilidad de cumplir con los objetivos deportivos planteados y destacó el respaldo recibido durante su gestión. También expresó su deseo de que el club pueda reencontrarse pronto con los buenos resultados futbolísticos.

De esta manera, el encuentro frente a Banfield marcará el cierre de una etapa que había comenzado a mediados de 2024, cuando el entrenador regresó a la institución para iniciar su segundo ciclo al frente del plantel profesional.