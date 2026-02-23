Pullaro inauguró el tercer carril de la Autopista Rosario–Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este lunes el tercer carril de la Autopista Rosario–Santa Fe, en un tramo de 16 kilómetros ejecutado y financiado por el Gobierno provincial. Según se informó, el objetivo de la obra es mejorar la seguridad vial y facilitar el flujo del tránsito pesado hacia las terminales portuarias de la región.

El acto se realizó sobre el puente del kilómetro 0 de la autopista, en el ingreso a la ciudad de Rosario. Allí, Pullaro sostuvo que la provincia “no se detiene y apuesta a la obra pública”, y destacó que el proyecto fue concretado con recursos propios en un contexto de paralización de obras nacionales.

Durante su discurso, el mandatario afirmó que la inversión en infraestructura permite generar desarrollo y empleo. En ese sentido, señaló que actualmente “46 mil familias santafesinas viven de la obra pública”, y remarcó que la planificación y el control de los recursos fueron claves para llevar adelante la iniciativa.

Magnitud de la obra

La intervención comenzó en enero de 2025 y, de acuerdo a lo informado oficialmente, se ejecutó dentro de los plazos previstos. El Gobierno provincial invirtió más de 51.000 millones de pesos, y los trabajos estuvieron a cargo de la empresa Pose SA, con dos frentes de obra simultáneos.

Las tareas incluyeron la repavimentación de los carriles existentes, la construcción de una nueva estructura de pavimento para conformar el tercer carril, la pavimentación de banquinas, trabajos de bacheo y la repavimentación de accesos y egresos en puntos estratégicos como Ibarlucea (RP59s), Capitán Bermúdez, San Lorenzo Sur (RN A012) y San Lorenzo Centro. También se intervinieron los puentes existentes.

Quedó inaugurado el tercer carril en un tramo clave de la Autopista Rosario–Santa Fe. (Foto: GSF)

Próximos pasos

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, calificó la jornada como “histórica” y anunció que el próximo jueves se licitará un segundo tramo del tercer carril, que se extenderá desde San Lorenzo hasta Timbués.

En tanto, el director provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, destacó la rapidez del proceso licitatorio y el cumplimiento de los plazos de ejecución, mientras que la gerente general del Corredor Vial AP01, Liliana Paladini, valoró el trabajo realizado en el marco del fideicomiso de administración de la autopista.

Del acto participaron también autoridades provinciales y municipales, entre ellas la diputada nacional Gisela Scaglia; los intendentes de Rosario, Pablo Javkin, y de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; senadores provinciales y representantes de distintas localidades de la región.