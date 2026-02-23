Lunes 23 de febrero de 2026

Sociedad — 23.02.2026 —

El Campeonato Argentino de Aguas Abiertas puso primera en nuestra ciudad

Nadadores de distintos puntos del país se dieron cita en el Balneario Municipal para disputar la primera jornada del certamen clasificatorio para el Mundial Juvenil 2026.

El Campeonato Argentino de Aguas Abiertas es clasificatorio al Mundial Juvenil de la disciplina. (Foto: MST)
El Campeonato Argentino de Aguas Abiertas es clasificatorio al Mundial Juvenil de la disciplina. (Foto: MST)

Durante el último fin de semana, nuestra ciudad fue sede de la primera fecha del Campeonato Argentino de Aguas Abiertas. La competencia se desarrolló en el Balneario Municipal y convocó a deportistas provenientes de distintos puntos del país.

Desde la Municipalidad local destacaron el éxito de la jornada y remarcaron que se llevó adelante “en un entorno natural destacado”. Asimismo, señalaron que se trató de un evento que sirvió para “promover el deporte, la actividad al aire libre y el encuentro entre atletas y la comunidad”.

Cabe señalar que esta competencia forma parte del circuito clasificatorio para el Mundial Juvenil 2026. En ese sentido, desde el Municipio sostuvieron que ello “resalta la importancia deportiva del evento y posiciona a Santo Tomé como escenario de competencias de alcance nacional”.
 

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward