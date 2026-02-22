Lula cuestionó los aranceles de EE.UU. y pidió una relación sin “autoritarismos”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo este domingo, durante su visita oficial a la India, que aspira a plantearle a su par de Estados Unidos, Donald Trump, la importancia de construir vínculos internacionales basados en la igualdad y el respeto mutuo, sin imposiciones de las potencias sobre los países más pequeños.

Tras una serie de actividades en Nueva Delhi, Lula señaló que no busca reeditar escenarios de confrontación global. “No queremos una guerra fría. Queremos relaciones igualitarias con todos los países y recibir el mismo trato”, expresó, y manifestó su expectativa de que ese enfoque permita normalizar los vínculos bilaterales.

El mandatario brasileño continuará su gira por Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos y dejó abierta la posibilidad de un encuentro con el jefe de la Casa Blanca en marzo.

En la capital india, Lula firmó junto al primer ministro Narendra Modi un acuerdo estratégico centrado en minerales críticos y tierras raras. Ambos gobiernos, además, plantearon como meta elevar el intercambio comercial entre Brasil e India a 30.000 millones de dólares hacia 2030.

En ese marco, el presidente brasileño cuestionó la política comercial estadounidense y recordó la aplicación de aranceles sin instancias previas de diálogo. “Nos enteramos por Twitter”, comentó con tono crítico. También habló de un “autoritarismo” en ciertas negociaciones con grandes economías, donde —según indicó— una parte termina imponiendo condiciones. En contraposición, destacó la relación con India como un vínculo “entre iguales”.

Aunque la Corte Suprema de Estados Unidos dejó sin efecto la mayoría de los aranceles globales impulsados por Trump, el dirigente republicano anunció luego un nuevo gravamen del 10% a las importaciones.

Ante la eventualidad de una reunión bilateral, Lula aseguró que todos los temas podrán discutirse, con especial énfasis en los recursos estratégicos. Advirtió que Brasil no permitirá que sus minerales críticos y tierras raras sean explotados como en el pasado, cuando se exportaban materias primas para luego importar productos industrializados. “Ahora queremos procesar esos minerales”, afirmó, y mencionó la creación de un consejo específico para gestionar el sector con mayor planificación.

Además, adelantó que en una futura conversación con Trump buscará abordar el comercio bilateral, la cooperación universitaria, la situación de los brasileños residentes en Estados Unidos y la necesidad de reactivar el flujo de inversiones estadounidenses en Brasil, que —según dijo— se ha reducido en los últimos años.

“No sé cuál es su pauta, pero espero que después de la reunión tengamos la certeza de mantener una relación altamente respetuosa”, concluyó.