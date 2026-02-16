Diez años de cárcel para un hombre que abusó de una niña en Sauce Viejo y Santa Fe

Un hombre identificado como Javier Eduardo Mugni, de 41 años, fue condenado a 10 años de prisión por haber abusado sexualmente de una niña en las ciudades de Sauce Viejo y Santa Fe, ambas del departamento La Capital. La víctima es hija de una mujer con la que el condenado mantenía una relación de pareja al momento de los hechos.

La sentencia fue dispuesta por el juez Lisandro Aguirre en el marco de un juicio oral desarrollado en los tribunales de la capital provincial. La investigación penal estuvo a cargo de la fiscal Luciana Escobar Cello, quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante el debate.

Tras conocerse la resolución, la fiscal expresó: “Valoramos que Mugni haya sido condenado por las calificaciones penales de los ilícitos por los que lo acusamos”, y destacó que el magistrado también rechazó un planteo de nulidad presentado por la Defensa. Además, indicó que aguardarán los fundamentos del fallo para evaluar los pasos a seguir respecto al monto de la pena.

Los hechos

De acuerdo con lo expuesto por la fiscal, entre 2018 y 2023 el condenado vulneró en reiteradas oportunidades la integridad sexual de la hija de su pareja, en una época en la que la niña cursaba la escuela primaria.

Los abusos se cometieron en dos domicilios en los que convivía el grupo familiar, uno ubicado en Sauce Viejo y otro en la ciudad de Santa Fe. Según precisó Escobar Cello, Mugni aprovechaba ocasiones en las que su pareja se iba a trabajar y le encargaba el cuidado de la niña.

“Por las características y el contexto de los abusos, lo sucedido tuvo entidad suficiente para adelantar e intervenir en el desarrollo libre y progresivo de la sexualidad de la víctima”, sostuvo la fiscal.

Calificación penal

Mugni fue condenado como autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por la convivencia y la guarda) y corrupción de menores.