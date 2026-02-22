Noche de furia para Messi: golearon a Inter Miami y quiso buscar al árbitro

El Inter Miami sufrió una dura goleada 3-0 ante Los Ángeles FC en su debut en la Major League Soccer (MLS) y el astro argentino Lionel Messi tuvo que ser frenado mientras buscaba a los árbitros.

Luego del encuentro se viralizó un video en el que se veía cómo un Messi completamente furioso seguía a los árbitros e incluso tuvo que ser contenido por el delantero uruguayo Luis Suárez, que es uno de sus mejores amigos, para que la situación no pasara a mayores.

¡¡LO TUVO QUE FRENAR EL PISTOLERO SUÁREZ!! Leo Messi se fue CALIENTE al vestuario, luego de la derrota 3-0 de su Inter Miami ante LAFC por la primera fecha de la #MLS. A alguién quería ir a buscar...



???? #SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/rE0wTVH0I1 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 22, 2026

En lo que respecta al desarrollo del partido, el mismo fue una pesadilla para el Inter Miami, ya que a los 37 minutos el delantero venezolano David Martínez abrió el marcador para el equipo de Los Ángeles.

En el complemento llegaron los golpes de KO. Primero a través del gabonés Denis Bouanga, mientras que el encargado de convertir el resultado en goleada fue el salvadoreño Nathan Ordaz.

Durante la conferencia de prensa post partido, el director técnico argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, reconoció: “Nos han ganado bien, esa es la realidad. Me da la sensación en el primer análisis que hago que es un resultado relativamente mentiroso”.

Y agregó: “Claramente Los Ángeles ha hecho la diferencia en cuanto a las transiciones, nos han hecho mucho daño”.

De todas maneras, le quitó dramatismo a la situación: “Tampoco vamos a hacer una tragedia, sabemos que tenemos que mejorar, tenemos que seguir insistiendo en las cosas positivas que hemos hecho”.

La actividad para el Inter Miami continuará el próximo domingo 1° de marzo, cuando visite a Orlando City por la segunda fecha de la MLS.