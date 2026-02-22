Fatal accidente deja dos muertos y heridos en la Ruta Provincial 1

Dos jóvenes de 22 y 26 años murieron este domingo por la madrugada tras un violento choque ocurrido sobre la Ruta Provincial 1, en jurisdicción de Arroyo Leyes. Ambos se desplazaban en una motocicleta y, producto del impacto, salieron despedidos y fallecieron en el lugar.

El siniestro se registró a la altura del kilómetro 19 y también involucró a un automóvil Renault Megane en el que viajaban un hombre, su pareja, su hijo de dos años y otras tres personas. Como consecuencia del choque, el conductor del vehículo y el menor debieron ser asistidos por personal médico y trasladados a centros de salud de la ciudad de Santa Fe. El niño fue derivado al Hospital de Niños, mientras que el adulto ingresó al hospital José María Cullen.

Según las primeras informaciones, tras la colisión ambos rodados terminaron fuera de la calzada: el automóvil quedó en una cuneta y la motocicleta entre la vegetación cercana a la banquina.

Al lugar acudieron ambulancias del SIES 107 y efectivos policiales, que trabajaron en la zona para asistir a los heridos y ordenar el tránsito mientras se realizaban las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el hecho.