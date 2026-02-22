Colón quiere ratificar en Salta las buenas sensaciones del debut

La segunda fecha de la Primera Nacional tendrá este domingo un cruce atractivo en Salta, donde Colón visitará a Central Norte con el objetivo de ratificar el buen arranque que mostró en su debut. El encuentro se jugará desde las 18, contará con el arbitraje de Bryan Ferreira y se podrá ver en vivo a través de LPF Play.

El equipo dirigido por Ezequiel Medrán comenzó el torneo con una victoria ante Deportivo Madryn y buscará sostener esa línea para consolidarse en las primeras posiciones de su zona. En el estreno, el Sabalero mostró solidez defensiva y eficacia en los momentos clave, dos aspectos que intentará repetir en una cancha siempre exigente y ante un rival que suele hacerse fuerte en su casa.

Central Norte, por su parte, intentará aprovechar la localía y el respaldo de su gente para sumar sus primeros puntos en el campeonato. El conjunto salteño apostará a la intensidad y al juego por las bandas para incomodar a Colón y cortar los circuitos del mediocampo visitante.

En cuanto a las probables formaciones, Central Norte alinearía a Vásquez; Rosales, Padilla, Felisia y Sarz; Kevin Fernández, Ribero, Mancuso y Alvez; Taboa y Vedoya.

Colón, en tanto, formaría con Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Facundo Castro y Lucas Cano. El Sabalero intentará traerse un resultado positivo de Salta para confirmar su candidatura en este arranque de la Primera Nacional.