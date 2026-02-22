Deportes — 22.02.2026 —
Colón quiere ratificar en Salta las buenas sensaciones del debut
Desde las 18, el Sabalero visita a Central Norte por la segunda fecha de la Primera Nacional. La lesión de Bonansea obliga al DT a realizar una variante en el ataque.
La segunda fecha de la Primera Nacional tendrá este domingo un cruce atractivo en Salta, donde Colón visitará a Central Norte con el objetivo de ratificar el buen arranque que mostró en su debut. El encuentro se jugará desde las 18, contará con el arbitraje de Bryan Ferreira y se podrá ver en vivo a través de LPF Play.
El equipo dirigido por Ezequiel Medrán comenzó el torneo con una victoria ante Deportivo Madryn y buscará sostener esa línea para consolidarse en las primeras posiciones de su zona. En el estreno, el Sabalero mostró solidez defensiva y eficacia en los momentos clave, dos aspectos que intentará repetir en una cancha siempre exigente y ante un rival que suele hacerse fuerte en su casa.
Central Norte, por su parte, intentará aprovechar la localía y el respaldo de su gente para sumar sus primeros puntos en el campeonato. El conjunto salteño apostará a la intensidad y al juego por las bandas para incomodar a Colón y cortar los circuitos del mediocampo visitante.
En cuanto a las probables formaciones, Central Norte alinearía a Vásquez; Rosales, Padilla, Felisia y Sarz; Kevin Fernández, Ribero, Mancuso y Alvez; Taboa y Vedoya.
Colón, en tanto, formaría con Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Facundo Castro y Lucas Cano. El Sabalero intentará traerse un resultado positivo de Salta para confirmar su candidatura en este arranque de la Primera Nacional.