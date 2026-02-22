Unión necesita ganar y recibe a un Aldosivi de capa caída

En el cierre de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, Unión recibirá este domingo a Aldosivi de Mar del Plata en el estadio 15 de Abril, con la necesidad de volver al triunfo ante su gente. El encuentro comenzará a las 21.30, contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina y será televisado para todo el país por TNT Sports.

El equipo dirigido por Leonardo Madelón llega a este compromiso luego de empatar 0 a 0 frente a San Lorenzo y acumula dos partidos sin victorias. Con cinco puntos en la tabla, el Tatengue buscará hacerse fuerte en Santa Fe para no perder terreno y recuperar confianza en un inicio de campeonato que lo tuvo con altibajos. Si bien mostró orden defensivo en su última presentación, todavía necesita mayor claridad en la generación de juego y más peso en los últimos metros.

Aldosivi, en tanto, arriba tras caer 1 a 0 ante Tigre y suma tres unidades en el certamen. El conjunto marplatense intentará sumar fuera de casa para acomodarse en la tabla y cortar la racha adversa. El entrenador Guillermo Farré no confirmó el equipo titular, aunque se espera que mantenga una base similar a la que viene utilizando en las últimas fechas.

En el historial reciente por torneos de Primera División, ambos equipos registran dos triunfos por lado y un empate. El último antecedente se dio el 3 de octubre de 2025, por el Torneo Clausura, cuando Aldosivi se impuso 2 a 0.

Para este compromiso, Unión formaría con Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. El Tatengue intentará aprovechar el respaldo de su público para reencontrarse con la victoria y encaminar su campaña en el Apertura, frente a un rival que también necesita sumar y promete un duelo intenso en Santa Fe.