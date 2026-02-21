Boca no levanta cabeza y crecen las dudas sobre el futuro de Ubeda

Boca y Racing empataron 0 a 0 en la Bombonera por la sexta fecha del torneo Apertura, en un clásico que quedó en deuda desde lo futbolístico. El resultado reflejó con exactitud lo que se vio en el campo: un partido trabado, con exceso de fricción y muy pocas situaciones de riesgo.

Desde el arranque predominó la cautela. Ninguno de los dos equipos logró adueñarse del juego y el desarrollo se volvió cortado, con muchas discusiones y escasa fluidez. La primera mitad se fue entre infracciones, cinco tarjetas amarillas y sin remates al arco, un dato que explica el bajo nivel del espectáculo.

Boca, en un contexto de cuestionamientos hacia Claudio Ubeda, presentó una formación atípica con cuatro volantes centrales y apostó a un planteo más físico que creativo. La ausencia de Leandro Paredes, lesionado, también se sintió en la pelota parada, uno de los recursos habituales del equipo. Miguel Merentiel y Edinson Cavani quedaron desconectados del circuito y el equipo nunca encontró a alguien que pudiera enlazar líneas y generar sorpresa en los últimos metros.

Racing, por su parte, se mostró ordenado y cómodo en un bloque bajo. Sin brillar, logró neutralizar los intentos del local y apenas insinuó algún contragolpe que no llegó a concretarse. El árbitro Leandro Rey Hilfer incluso debió convocar a los capitanes Cavani y Santiago Sosa para bajar el tono de un partido que se jugaba más con tensión que con ideas.

En el complemento, Boca intentó adelantarse unos metros y empujó con más ímpetu que claridad. Acumuló tiros de esquina y algunas aproximaciones, aunque sin exigir seriamente al arquero rival. Ubeda buscó variantes: el juvenil Gonzalo Gelini aportó algo de frescura por la izquierda y Ángel Romero ingresó por Merentiel, de rendimiento discreto.

Cavani, titular tras varios meses, no logró gravitar. Le costó entrar en ritmo, estuvo aislado y recibió murmullos desde las tribunas en varios pasajes. También Marcos Rojo, esta vez con la camiseta de Racing, fue protagonista de silbidos en su regreso a la Bombonera.

Del lado visitante, Gustavo Costas movió el banco con los ingresos de Matías Zaracho y Adrián Fernández, pero la Academia tampoco consiguió cambiar el tono del encuentro. Adrián “Maravilla” Martínez, que alcanzó los 100 partidos con el club, tuvo más roce que participación en el área y casi se va expulsado tras un cruce con Ayrton Costa.

La ocasión más clara de la noche fue para Racing. A falta de 17 minutos, Santiago Solari recibió en el área con espacio y tiempo, pero su remate se fue apenas por encima del travesaño. Fue la única jugada que rompió, por un instante, la monotonía del clásico.

En el tramo final, los ingresos de los juveniles Tomás Aranda e Iker Zufiaurre le dieron algo de energía a Boca, aunque no alcanzó para torcer una historia que ya parecía sellada. El 0 a 0 terminó siendo el desenlace lógico de un partido que se jugó más con nervios que con fútbol y que dejó a ambos con más dudas que certezas.

En la cancha pasó poco y nada porque ambos, a medida que fueron transcurriendo los minutos, se fueron conformando con el punto y la valla invicta. Quizás terminó con mejor cara Racing, pero tampoco le sobró mucho más que a Boca. En las tribunas se jugó otro partido: la Bombonera otra vez se hizo sentir. De la exigencia desde el inicio, pasando por el espontáneo “movete, Xeneize, movete”, hasta la reprobación para el capitán Edinson Cavani y la silbatina generalizada del final. El match dejó más para analizar del campo hacia afuera.