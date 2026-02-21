Última semana para realiza el pago anual de impuestos con descuentos

La Administración Provincial de Impuestos (API) recordó que hasta el 27 de febrero se mantiene vigente la posibilidad de realizar el pago total anual del Impuesto Inmobiliario y la Patente Automotor con un 35% de descuento.

Según detalló la administración provincial, existen diversos canales de pago para quienes deseen implementar dicha modalidad. Una de las vías disponibles es la que permite utilizar cualquier billetera digital, a través del Qr interoperable que figura en la boleta, la cual podés descargar a través de la App “Mi Santa Fe”, o en www.santafe.gov.ar/apiboletas, en donde también se puede adherir a la opción “Mi Boleta Digital” y recibirla directamente en un correo electrónico.

Además, una vez ingresados los datos para poder descargar la boleta, a través del botón “Plus Pagos”, se podrá abonar con cualquier tarjeta de débito o crédito. Quienes tengan tarjeta del Banco Santa Fe, o Banco Bica, tendrán la opción del pago en 6 cuotas sin interés. También sigue vigente la posibilidad de abonar a través del “Home Banking” en redes Link o Banelco.

Quienes deseen realizar el pago de manera presencial y sin boletas, podrán acercarse a cualquier “Santa Fe Servicios” solamente con su DNI e indicar el impuesto que desean abonar y si es el pago total anual. Para poder realizar este trámite, el impuesto que se quiera pagar deberá estar a nombre del titular del DNI, si no, no será posible su visualización para el operador del Santa Fe Servicios.

Para más información sobre cómo acceder a las boletas y las formas de pago, se puede ingresar a las redes de la Administración Provincial de Impuestos, o buscar en el destacado “tutoriales” de https://www.instagram.com/api_santafe/.

Desde el gobierno provincial informaron que, hasta mediados de febrero, se registraron 534.314 pagos totales anuales, correspondiendo 174.312 a patente de vehículos y 360.002 de Inmobiliario.

También señalaron que esta medida de alivio tributario se enmarca en la Ley Tributaria 2026, que contempla una amplia gama de beneficios y descuentos. El pago total anual de Patente e Inmobiliario también puede utilizarse para los beneficios de Créditos Fiscales para los sectores de Comercio, Hoteles y Servicios de Alojamiento, Transporte y agropecuario detallados en la ley.

Toda la información de la Ley Tributaria 2026 para conocer los beneficios se encuentra en https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/258340/(subtema)/111354.