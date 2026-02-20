Paritaria de salud: el gobierno presentó la propuesta y los gremios la analizan

El Gobierno de Santa Fe concretó este viernes en Rosario, la segunda reunión paritaria con los gremios de la salud, AMRA y Siprus. El encuentro, donde se formalizó la propuesta de aumento del Gobierno Provincial, estuvo encabezado por los ministros de Salud, Silvia Ciancio; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Bascolo.

La propuesta del Gobierno Provincial contempla un aumento del 12,5 % para el primer semestre del 2026 y se distribuye con los siguientes porcentajes: enero 2,6 %, febrero 2,1 %, marzo 2,2 %, abril 2 %, mayo 2 % y junio 1,6 %.

Además, una compensación salarial del 3 % para corregir el desfasaje del segundo semestre de 2025, tomando como base los sueldos de diciembre; y se reconoce también la diferencia de la segunda cuota del medio aguinaldo del año pasado.

De esta manera, el mínimo garantizado correspondiente a enero es de 75 mil pesos (se abonará por planilla complementaria), y a partir de febrero ese mínimo garantizado será de 170 mil pesos.

Por otra parte, se contempla incrementar, a partir del 1 de enero de 2026, en un 50 % el porcentaje del cálculo del Suplemento Hospitalario Asistencial para los Profesionales de la Sanidad Ley Nº 9282.

De esta manera, un profesional ayudante con un cargo de 24 horas, con un año de antigüedad y sin ningún suplemento, en el mes de febrero va a percibir de bolsillo un monto cercano a $1.600.000 ($1.597.628,88).

Al término del encuentro, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó que la oferta es fruto de un trabajo conjunto con el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Economía, Pablo Olivares. “Llegamos a una propuesta que consideramos muy positiva para que la valoración que compartimos sobre la tarea cotidiana de los agentes se traduzca en lo salarial”, afirmó la funcionaria, tras calificar la jornada como un espacio de diálogo, respeto y cordialidad basado en objetivos comunes.

En ese sentido, la ministra subrayó la importancia de la calidad en la atención pública y remarcó que el sistema requiere de insumos y medicamentos que la provincia garantiza pese al contexto nacional. Al respecto, Ciancio explicó que “el recorte del Gobierno Nacional nos ha puesto a trabajar fuertemente en la provisión y en la inversión en medicamentos de todo tipo: oncológicos, para pacientes trasplantados y esenciales, tratando siempre de paliar ese déficit de políticas públicas de orden nacional”.

Por último, la titular de la cartera sanitaria adelantó que se acordó convocar durante marzo a una mesa técnica para abordar los temas de salud pública, en el marco de la planificación de la gestión para todo el año 2026, destacando el carácter federal de la representación territorial de los sindicatos.

Finalmente, la propuesta del Gobierno Provincial reconocerá en forma proporcional los incrementos propuestos al personal del sector pasivo perteneciente al Escalafón de los Profesionales Universitarios de la Sanidad.

Presentes

Del encuentro, realizado en la sede de la Dirección de Salud y Seguridad en el Trabajo, participaron, por parte del Ministerio de Salud, los secretarios de Administración, Guillermo Álvarez, y de Logística Integrada y Articulación de Redes, Jorge Stettler; y los subsecretarios de Legal y Técnica, Juan Pablo Gutiérrez; y de Recursos Humanos, Gloria Blarasin. En representación de la cartera laboral participó el secretario de Trabajo, Julio Genesini; y el subsecretario, Renzo Bertapelle; por el Ministerio de Economía, la secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario; y el subsecretario del área, Horacio Coutaz; entre otros funcionarios.

Por el gremio AMRA formaron parte de la reunión, Sandra Barbieri, Marcelo Beltrame, Lucas Peiretti, Laura Mansilla, Federico Moretti y Eduardo Taboada; en tanto que por SIPRUS participaron Rodrigo Ramírez, Jerónimo Ainsuain, Elsa Sampallo, Leandro Goldsack y Cintia Gambuti.

