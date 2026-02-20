La Provincia licitará ocho terrenos en el Parque Industrial de Sauce Viejo

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe abrirá el 16 de marzo el proceso de licitación pública para la venta de ocho terrenos ubicados en el Parque Industrial de Sauce Viejo. Los lotes, que actualmente se encuentran sin uso, suman una superficie total de 51.688,77 metros cuadrados y estarán destinados exclusivamente al desarrollo de proyectos productivos.

Según se informó oficialmente, el valor mínimo de referencia fue fijado en 90.000 pesos por metro cuadrado y el producido de la venta será destinado a la compra de caños para el plan provincial de gasoductos. El proceso incluirá la publicación de bases y condiciones, instancias de visita a los predios y la evaluación de las ofertas por parte de un comité designado a tal fin.

La convocatoria establece además plazos de 30 días para la presentación de documentación complementaria y 15 días hábiles para la evaluación final y posterior adjudicación mediante resolución oficial. Se estima que, tomando como base el valor mínimo sugerido, la recaudación global podría superar los $ 4.651.989.300.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló que “se regularizó la titularización de ocho lotes que pertenecían a la Provincia y se decidió venderlos al sector privado, que es el que nos puede ayudar en las inversiones y a generar empleo”, y aclaró que el procedimiento “se va a hacer de manera transparente a través de una licitación pública, vamos a poner a disposición de los interesados todas las bases y condiciones. Hay cuatro lotes de grandes superficies para industrias estratégicas, y hay otros cuatro que pueden adaptarse a distintos proyectos productivos”.

Además, explicó que “con esta venta no buscamos algo inmobiliario, lo que queremos es que el sector privado aproveche estas tierras y lo recaudado por la venta de estos terrenos será puesto a disposición para la compra de infraestructura energética, caños de gas para continuar el desarrollo del Plan de Gasoductos. Es un círculo virtuoso a favor de la producción”.

En relación con las condiciones posteriores a la adjudicación, el funcionario indicó que las firmas deberán iniciar las obras dentro de los seis meses y poner en marcha el proyecto productivo en un plazo máximo de dos años. En caso contrario, no se otorgará la escritura y se podrá quitar la tenencia del lote.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Industrial de la Provincia, Guillermo Beccani, sostuvo que “es un hito poner a disposición del sector privado tierras públicas que no tenían un destino productivo en este parque industrial, uno de los más emblemáticos de los 56 con que cuenta la Provincia”.

Desde el sector empresarial, el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), Javier Martín, expresó: “Estas son tierras que estuvieron durante décadas sin uso, y valoramos las gestiones para dar un punto final a todos los trámites escriturales y burocráticos necesarios para volver a darle un destino industrial a ese suelo”, y agregó que “hoy nuestra región no tiene muchas alternativas para la radicación de nuevas empresas. Entonces, en ese contexto, se valora muchísimo que tengamos estos lotes a disposición”.

Del acto de anuncio participaron también la vicepresidenta de la Unión Industrial de Santa Fe (UISF), Paula Rodeles; el director provincial de Infraestructura y Fortalecimiento Industrial, Pablo Bonetto; el presidente de la Asociación Civil del Parque Industrial Sauce Viejo, Ángel Francisco Poma Re; y el intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo, entre otros funcionarios y representantes institucionales.

