Paritaria de la administración central: UPCN aceptó la propuesta del gobierno

UPCN aceptó la propuesta salarial presentada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe en el marco de la paritaria correspondiente a los trabajadores de la administración central.

Según detalló la organización sindical, el 56% de los votantes se pronunció a favor de la aceptación, mientras que el 44% optó por el rechazo. La votación fue supervisada por el escribano público nacional Leandro Carrera (Registro 196), quien certificó el procedimiento.

Desde la entidad gremial informaron que la oferta de recomposición fue trasladada a los afiliados y afiliadas activos de toda la provincia mediante un sistema de votación online, que estuvo habilitado desde las 12 del jueves 19 de febrero hasta las 12 del viernes 20. Concluido el proceso, el gremio informó que la propuesta fue aprobada por mayoría.

Desde el sindicato señalaron que la decisión será comunicada oficialmente al Poder Ejecutivo provincial. Además, destacaron la participación de los trabajadores y agradecieron “la confianza, el compromiso y la responsabilidad” de los afiliados, al tiempo que remarcaron el carácter representativo de la entidad dentro del sector público santafesino.

La definición de UPCN se produce en un contexto de negociaciones salariales en la administración pública provincial, donde otros gremios aún analizan la propuesta oficial.