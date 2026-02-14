Jubilados municipales buscan terminar de darle forma oficial a su espacio dentro de ASTEOM

Los jubilados municipales de Santo Tomé dieron un nuevo paso en el proceso de organización que vienen construyendo: finalizaron la revisión del borrador del Reglamento que dará marco formal a la futura Comisión de Jubilados y convocaron a una reunión general para someterlo a consideración del conjunto del sector pasivo.

El encuentro fue fijado para el 3 de marzo, a las 18.30, en la sede de ASTEOM. Allí, el texto será presentado ante jubilados y jubiladas para su análisis y eventual aprobación interna. De contar con el visto bueno del grupo, el reglamento será elevado a la Comisión Directiva del sindicato, instancia necesaria para formalizar oficialmente el espacio de representación.

De esta manera, el sector avanza hacia la institucionalización de un ámbito propio dentro de la estructura gremial, con el objetivo de contar con una herramienta orgánica que canalice reclamos y propuestas vinculadas a la situación previsional y salarial de los pasivos municipales.

El trabajo de revisión del reglamento estuvo a cargo del grupo de referentes integrado por Daniel Romagnoli, Rubén Piacenza, Claudia Farías, Noemí Obino, Daniel Acuña, Graciela Castillo, Liliana Gentile y Osvaldo Cruz, quienes vienen coordinando las acciones del sector y articulando con la conducción sindical.

La convocatoria del 3 de marzo aparece así como un momento clave en el proceso: si el reglamento obtiene el aval de la asamblea y luego de la Comisión Directiva de ASTEOM, la Comisión de Jubilados y Jubiladas quedará oficialmente constituida, consolidando un espacio de representación formal para los pasivos municipales de la ciudad.