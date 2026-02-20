La justicia citó a Tapia y Toviggino y les prohibió salir del país

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, fueron citados a declaración indagatoria en el marco de una causa en la que se investiga la presunta retención indebida de aportes previsionales y la evasión en el pago de impuestos. Además, el juez dispuso la prohibición de salida del país para ambos dirigentes.

La medida fue adoptada por el juez en lo penal económico Diego Amarante, quien fijó las audiencias para el 5 de marzo en el caso de Tapia y para el 6 de marzo en el de Toviggino. Según la imputación, se les atribuye el delito de omisión en el depósito de aportes correspondientes a la seguridad social de jugadores y empleados.

De acuerdo con la denuncia original, el monto involucrado asciende a $7.593.903.512,23, correspondientes a retenciones impositivas y de la seguridad social que no habrían sido ingresadas en tiempo y forma. Posteriormente, una ampliación elevó la cifra a $11.759.643.331,62. En total, la investigación supera los $19.300 millones por conceptos que, según la hipótesis judicial, fueron retenidos pero no depositados ante el fisco.

En la resolución, el magistrado argumentó que la prohibición de salida del país responde a “la gravedad de los hechos investigados” y a la “severidad de la pena” que podría corresponder en caso de condena, además de la necesidad de garantizar la realización de las indagatorias y demás actos procesales. La medida fue comunicada a la Dirección Nacional de Migraciones y al Ministerio de Seguridad.

Las actuaciones se iniciaron a partir de un planteo de los abogados de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), quienes sostuvieron que la AFA habría actuado como agente de retención sin transferir los fondos correspondientes al Estado. Desde el organismo recaudador calificaron la maniobra como una posible apropiación indebida de tributos y señalaron que el dinero retenido podría haber sido utilizado como mecanismo de financiamiento interno.

La decisión judicial también alcanza a la AFA como persona jurídica y a otros directivos: Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Roberto Lorenzo y Víctor Blanco Rodríguez, quienes fueron citados a indagatoria para el 9 de marzo.

Además de este expediente, la entidad que conduce Tapia enfrenta otras investigaciones en la Justicia federal, entre ellas una causa por presunto lavado de dinero en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, vinculada a la supuesta administración fraudulenta de fondos cobrados en el exterior, y otra que involucra a Toviggino por el presunto uso de testaferros en operaciones financieras bajo análisis judicial.