Venezuela promulgó una ley de amnistía para detenidos por motivos políticos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó este jueves por la noche una ley de amnistía general que habilita la revisión y posible liberación de dirigentes políticos, activistas, periodistas, abogados y otros ciudadanos detenidos por motivos vinculados a la confrontación política. La norma fue firmada pocas horas después de su aprobación en el Parlamento y ordena la revisión inmediata de expedientes relacionados con hechos ocurridos desde 1999.

La sanción de la ley marca un punto de inflexión en la política venezolana, luego de años en los que el oficialismo negó la existencia de presos políticos. El cambio de escenario se produjo tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en Caracas, hecho que derivó en la conformación de un gobierno de transición y en el impulso de medidas orientadas a modificar decisiones adoptadas durante su gestión.

Durante el acto de promulgación, Rodríguez afirmó que la iniciativa busca abrir una nueva etapa institucional. “Estamos dejando un poco la intolerancia y abriendo nuevas vías para la política en Venezuela”, sostuvo. También definió la norma como “un paso histórico hacia la pacificación” y aseguró que el país debe aprender a “convivir democrática y pacíficamente”. “Hay que saber pedir y recibir perdón. Esta ley abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre”, agregó.

El texto concede amnistía a personas investigadas o condenadas por hechos relacionados con confrontaciones políticas, sociales o institucionales desde 1999, incluidos episodios de protestas, manifestaciones y conflictos asociados a procesos electorales. También abarca detenciones registradas tras las elecciones presidenciales de 2024, cuando se produjeron arrestos masivos en distintas regiones del país.

Sin embargo, la ley establece límites. Quedarán excluidos quienes hayan promovido o participado en acciones armadas contra la soberanía o la integridad territorial de Venezuela con apoyo de actores extranjeros.

Organizaciones de derechos humanos siguieron de cerca el debate parlamentario. Desde la ONG Foro Penal advirtieron que la implementación efectiva de la amnistía será clave para garantizar una verdadera reconciliación. Según sus registros, más de 600 personas permanecen detenidas por razones políticas. Tras la caída de Maduro, las nuevas autoridades anunciaron la liberación de 448 personas, aunque en muchos casos bajo regímenes de libertad condicionada.

En las semanas previas a la promulgación, familiares de detenidos realizaron vigilias frente a centros de reclusión e impulsaron medidas de protesta para exigir la aplicación inmediata de la norma. La nueva legislación abre ahora la posibilidad de nuevas excarcelaciones en el corto plazo, aunque su alcance concreto dependerá de la rapidez con que el sistema judicial ejecute la revisión de cada caso.

