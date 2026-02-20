Con un gol de Castillo, Lanús superó a Flamengo en el primer duelo de la Recopa

Lanús derrotó 1-0 a Flamengo en el partido de ida de la Conmebol Recopa y dio el primer paso en la serie que enfrenta a los campeones continentales. En el estadio Néstor Díaz Pérez, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino logró imponerse por la mínima diferencia ante el último campeón de la Copa Libertadores.

El Granate se quedó con el triunfo gracias a un cabezazo de Rodrigo Castillo en la segunda mitad. El delantero, ex Gimnasia, tuvo una noche intensa: antes del gol decisivo le habían anulado dos tantos por posición adelantada, pero insistió hasta encontrar su recompensa en el tramo final del encuentro.

Un triunfo trabajado ante el campeón

Lanús estuvo a la altura de un compromiso de máxima exigencia y consiguió neutralizar a un Flamengo repleto de figuras. Con orden y solidez, el equipo argentino minimizó el poder ofensivo del conjunto brasileño y aprovechó su oportunidad en el momento justo.

El desarrollo fue parejo y disputado, con un Lanús que mostró carácter para sostener el resultado una vez que logró ponerse en ventaja. El respaldo de su público fue un factor clave en el primer duelo de campeones.

Todo se define en el Maracaná

La serie se definirá el próximo jueves en el estadio Maracaná, donde el equipo de Pellegrino buscará sostener la diferencia y consagrarse en territorio brasileño.

El Granate, además, no tendrá compromiso el próximo fin de semana por el Torneo Apertura, lo que le permitirá descansar y recuperar energías de cara a la revancha en Río de Janeiro.

Con la ventaja mínima en el bolsillo, Lanús dio el primer golpe en la Recopa y ahora irá por la consagración fuera de casa.