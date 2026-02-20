Trump ordenó desclasificar archivos gubernamentales sobre ovnis y vida extraterrestre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a distintas agencias federales comenzar el proceso de identificación y desclasificación de archivos gubernamentales vinculados a ovnis, fenómenos aéreos no identificados (UAP) y vida extraterrestre. El anuncio fue realizado a través de su red social Truth Social y marca un nuevo capítulo en el debate sobre la transparencia oficial en torno a estos temas.

Según expresó el mandatario, instruirá al Secretario de Guerra y a otros departamentos pertinentes para avanzar en la publicación de documentos relacionados con “vida alienígena y extraterrestre”. Sin embargo, no precisó si los archivos clasificados se harán públicos en su totalidad, aunque indicó que deberían incluir “toda la demás información relacionada con estos asuntos altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes”.

El anuncio oficial

En su mensaje, Trump sostuvo que la decisión responde al “enorme interés” público que despiertan estos fenómenos. La orden contempla iniciar un proceso formal para identificar los documentos disponibles y evaluar su difusión.

El anuncio se produjo en un contexto de controversia política, luego de que el mandatario cuestionara a su antecesor, Barack Obama, por declaraciones referidas a la posible existencia de vida extraterrestre. Trump lo acusó de haber divulgado información clasificada, algo que el ex presidente negó posteriormente al aclarar que sus dichos se basaron en probabilidades estadísticas y no en datos confidenciales.

Un debate recurrente en Estados Unidos

El interés por los fenómenos aéreos no identificados se ha mantenido durante décadas en Estados Unidos, con especial atención sobre la base militar conocida como Área 51, en Nevada, históricamente asociada a teorías sobre tecnología alienígena o restos de naves extraterrestres.

No obstante, archivos desclasificados por la Agencia Central de Inteligencia en 2013 indicaron que la instalación funcionó como centro de pruebas de aeronaves espía durante la Guerra Fría y no aportaron evidencia sobre vida extraterrestre.

En los últimos años, el Departamento de Defensa impulsó investigaciones formales sobre avistamientos y fenómenos no identificados. Un informe publicado en 2024 concluyó que no se hallaron pruebas de tecnología extraterrestre y que la mayoría de los casos analizados correspondía a fenómenos naturales o artefactos convencionales mal interpretados.

Alcance e impacto

Trump afirmó que no tiene una postura definida respecto de la existencia de seres no humanos y aseguró no haber visto pruebas concluyentes durante su administración. La eventual publicación de los archivos podría representar una de las mayores aperturas de información oficial sobre ovnis en la historia estadounidense, aunque aún no se detallaron plazos ni el alcance exacto de la medida.

La decisión vuelve a colocar en agenda un tema que combina interés científico, especulación pública y debate político, y que históricamente estuvo rodeado de secreto y controversia en la administración federal.