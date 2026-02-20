Tras la lluvia de este jueves, el Municipio destacó avances en el sistema de desagües de la ciudad

Tras la lluvia registrada este jueves en la ciudad, que superó los 90 milímetros en un corto período de tiempo, el Municipio difundió un informe en el que destacó avances y tareas de mantenimiento en el sistema de desagües pluviales. De acuerdo a lo comunicado oficialmente, el drenaje “respondió de manera adecuada”, permitiendo la recuperación progresiva de los sectores afectados.

Desde la Municipalidad señalaron que el comportamiento del sistema se vincula con “las tareas de mantenimiento preventivo y permanente” que se realizan diariamente sobre las estaciones de bombeo y la infraestructura hídrica. En ese marco, indicaron que el evento climático permitió monitorear el funcionamiento integral del esquema de drenaje.

En el comunicado también se informó que los reservorios hidráulicos 1, 2, 3 y 4 se encuentran operando con compuertas abiertas, en el contexto de la histórica bajante del río. Según se explicó, en estas condiciones el escurrimiento del agua se produce principalmente por gravedad, lo que favorece la descompresión natural de los reservorios.

Asimismo, desde el Ejecutivo local indicaron que estos episodios son utilizados para “realizar pruebas operativas y verificar el correcto desempeño de los equipos de bombeo”, con el objetivo de garantizar la capacidad de respuesta ante eventuales contingencias climáticas.

Por otra parte, el Municipio informó que se identificaron algunos puntos de conflicto en la red pluvial, los cuales están siendo relevados por equipos técnicos. De acuerdo a lo señalado oficialmente, “algunos casos se resolverán en el transcurso de la jornada, mientras que otros requerirán intervenciones programadas durante los próximos días”.

Finalmente, la Municipalidad reafirmó “el compromiso con el mantenimiento de la infraestructura hídrica y la prevención”, acciones que —según indicaron— resultan fundamentales para proteger la ciudad.