Paro general: para ASTEOM, la adhesión en Santo Tomé fue “muy importante”

Por Santotomealdía

El gremio de trabajadores municipales de Santo Tomé, ASTEOM, realizó un balance de la jornada de paro general de este jueves y destacó el “altísimo acatamiento” que tuvo la medida tanto a nivel local como provincial.

El secretario adjunto del sindicato, Gabriel Benassi, aseguró en diálogo con Santotomealdía que en la ciudad la adhesión fue “muy importante” y remarcó que el impacto se hizo visible desde las primeras horas del día. “En relación al paro a nivel local en Santo Tomé, pero también a la manifestación a nivel provincial, ha habido un altísimo acatamiento”, sostuvo.

Según detalló, distintos factores contribuyeron a que la jornada se sintiera con fuerza en la vía pública. “En algunos lugares, por cuestiones climatológicas y el paro de transporte, terminó siendo una jornada en la que realmente no había nadie en la calle”, señaló, y agregó que esa situación “se notó en las grandes ciudades, se notó también en el interior y en Santo Tomé el acatamiento fue muy importante”.

En cuanto al funcionamiento de los servicios, Benassi explicó que no se registraron inconvenientes con el Ejecutivo municipal. “La relación con el Ejecutivo se dialogó previamente, no hubo ningún inconveniente y acordamos cubrir las guardias mínimas en los servicios esenciales”, indicó. En ese sentido, remarcó que “el resto de los compañeros adhirió a la medida, así que no hubo mayores conflictos a nivel local”.

El dirigente recordó que la protesta tuvo como eje el rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. “Esta es una medida que tiene que ver específicamente con un reclamo nacional, que es la reforma laboral”, afirmó.

Por otra parte, Benassi confirmó que, pese al paro, este jueves también se desarrolló una instancia de negociación salarial. “Hoy hubo también un encuentro paritario, que no se suspendió a pesar de la medida de fuerza dictada por FESTRAM”, explicó, y precisó que la reunión pasó “a un cuarto intermedio hasta el miércoles de la semana que viene”.

Finalmente, señaló que la evolución del conflicto salarial dependerá en gran medida de lo que ocurra en otras mesas de negociación. “Esto va a ir evolucionando en conjunto con las paritarias provinciales de los otros gremios y va a depender mucho de cómo avancen esas negociaciones”, concluyó.