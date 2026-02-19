Última jornada de ajustes para Colapinto, antes del inicio de la temporada de F1

La pretemporada de la Fórmula 1 no da respiro y este jueves volvió a haber intensa actividad en el circuito de Sakhir, en Baréin, donde los equipos ajustan detalles de cara a la temporada 2026. En ese escenario, el argentino Franco Colapinto completó una jornada completa al mando del A526 de Alpine F1 Team y dejó buenas sensaciones en la sesión matutina.

El piloto nacido en Pilar registró una vuelta rápida de 1:35.506 que lo mantuvo durante gran parte del ensayo en el sexto puesto. Sin embargo, sobre el final de la tanda, el brasileño Gabriel Bortoletto mejoró su tiempo (1:35.263) y relegó al argentino al séptimo lugar entre los 11 pilotos que salieron a pista por la mañana.

Más allá de esa caída en la tabla, Colapinto mostró un rendimiento sólido y consistente. En uno de sus intentos rápidos se fue largo en la curva 10, aunque logró controlar el auto sin inconvenientes y continuar el giro. Tras completar el programa previsto, los ingenieros de la escudería francesa trabajaron sobre la suspensión para restarle rigidez y optimizar el comportamiento del monoplaza de cara a la tanda vespertina, que también estuvo a cargo del argentino. Este viernes, en tanto, la actividad quedará íntegramente en manos de Pierre Gasly.

En la primera jornada de pruebas, el equipo había repartido el trabajo entre Colapinto y Gasly. El argentino, recientemente confirmado como titular desde el inicio del año, terminó noveno, a 1s795 del más veloz del día, George Russell, piloto de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, quien marcó 1m33s459 y completó 76 vueltas. Gasly, por su parte, finalizó 14°, a 2s439 del británico.

Durante los primeros giros, el A526 incorporó en su parte trasera parrillas de sensores conocidas como “aero rakes”, dispositivos utilizados para estudiar el flujo aerodinámico y recopilar datos en tiempo real sobre el comportamiento del coche. Tras algunas vueltas con ese instrumental, Colapinto regresó a boxes y continuó el trabajo con configuración convencional.

En total, el argentino completó 60 vueltas (324 kilómetros), en otra jornada enfocada en la recolección de información y el ajuste fino del monoplaza. Más allá de un fuerte bloqueo y un leve fuera de pista, el balance fue positivo y lo mantuvo, en líneas generales, en la primera mitad de la tabla de tiempos.