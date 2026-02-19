Temporal y caos en la autopista Córdoba-Rosario: más de diez camiones volcados

Un fuerte temporal de viento y lluvia generó este miércoles una situación crítica en la Autopista Córdoba-Rosario, donde más de una decena de camiones volcaron y la circulación quedó totalmente interrumpida.

El episodio se registró a la altura del kilómetro 392, en jurisdicción de General Roca. Según los primeros reportes, ráfagas intensas sorprendieron a los vehículos de gran porte y provocaron que varios terminaran volcados y cruzados sobre la calzada, obstruyendo ambos sentidos de la traza.

Como consecuencia, se dispuso el corte total del tránsito en ese sector y se implementaron desvíos para quienes se dirigían hacia Córdoba, canalizando la circulación por la localidad de Correa, en la zona de Cañada de Gómez.

Las condiciones meteorológicas continuaban siendo adversas durante la jornada, con lluvias intensas, polvo en suspensión y visibilidad muy reducida, lo que incrementa el riesgo de nuevos siniestros. Desde la Policía Caminera solicitaron a los conductores evitar la zona afectada y extremar las precauciones, respetando las indicaciones en los puntos de desvío.

En el lugar trabajaron servicios de emergencia y personal vial para asistir a los choferes y comenzar con las tareas de remoción de las unidades siniestradas. No obstante, advirtieron que la normalización del tránsito podría demandar varias horas debido a la magnitud del temporal y a la cantidad de camiones involucrados.